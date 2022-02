Màkari 2, le location in Sicilia: i luoghi dell’isola dove è stata girata la seconda stagione della fiction La seconda stagione di Màkari, la fiction tv tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, con protagonista Claudio Gioè nei panni del giornalista Saverio Lamanna, va in onda da stasera su Rai1. Tra il Golfo di Macari, Trapani, Palermo e altri luoghi della Sicilia, scopriamo le location della serie.

A cura di Clara Salzano

La fiction tv Màkari torna da stasera su Rai1 con la seconda stagione

Dal 7 febbraio 2022 inizia su Rai1 la seconda stagione della fiction Màkari, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri. Claudio Gioè è il protagonista della serie nei panni del giornalista Saverio Lamanna che torna in Sicilia dopo una delusione lavorativa e qui comincia una nuova vita. La serie è ambientata a Màkari, che si ispira al piccolo borgo siciliano di Macari caratterizzata da un paesaggio selvaggio e un golfo mozzafiato. La Sicilia fa da sfondo anche alle quattro puntate della seconda stagione della serie dove, oltre il golfo di Macari, sarà possibile ammirare località suggestive come Trapani, Palermo, la Tonnara di Scopello e la spiaggia caraibica di San Vito Lo Capo.

Il mare della Sicilia è da sfondo alle riprese della seconda stagione di Màkari

Golfo di Macari

Sono numerose le fiction Rai che scelgono la Sicilia come location delle riprese. Dopo il successo delle serie di Montalbano, sono in molti a scoprire le bellezze della Sicilia proprio attraverso le produzioni televisive. Così è stato anche per Màkari, la fiction tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri che trae il nome dal borgo di Macari, in provincia di Trapani.

Il golfo di Macari nella fiction tv Màkari

La bellezza del golfo di Màkari, con il paesaggio selvaggio e le poche case costruite, ha attratto l'attenzione del pubblico televisivo. È nel piccolo borgo della Sicilia occidentale che si trova la casa di villeggiatura del protagonista Saverio Lamanna. Il paese con suo mare cristallino e la natura incontaminata incanta il telespettatore.

Leggi anche Dove è stato girato il film La stagione della caccia: tutte le location in Sicilia

Il golfo di Macari con la sua natura selvaggia

La Tonnara di Scopello

Le riprese della seconda stagione di Màkari non si sono limitate solo al borgo di Macari e al suo golfo mozzafiato ma sono state girate anche in tutta la provincia di Trapani. Per chi conosce l'area è stato impossibile non riconoscere la Tonnara di Scopello, che nella fiction ospita il ristorante di Marilù.

La Tonnara di Scopello sede del ristorante di Marilù nella fiction Màkari

La Tonnara di Scopello è una delle più antiche e importanti tonnare della Sicilia e del Mediterraneo. Dell'antica struttura, costruita nel XIII secolo, oggi resta solo la rovina di una torre in cima al promontorio con la fabbrica addossata alla roccia, e una seconda torre del 1400 che non ricade nella proprietà della Tonnara. Il luogo carico di suggestione è una tappa obbligatoria per chi visita la Sicilia nord-occidentale.

La Tonnara e la Torre di Scopello

Castellamare del Golfo

La Tonnara di Scopello è parte del litorale mozzafiato di Castellamare del Golfo, rinomata località turistica per le sue acque cristalline e i famosi faraglioni di Scopello. Si tratta di tre picchi rocciosi, proprio di fronte alla Tonnara che vengono spesso ripresi nella fiction tv Màkari2.

La Sicilia occidentale con il mare cristallino e la natura selvaggia fa da sfondo alla serie Màkari2

La Valle dei Templi di Agrigento

Tra le varie location siciliane della fiction Màkari in molti riconosceranno le colonne dei templi di Agrigento. Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi è uno dei più grandi siti archeologici del Mediterraneo, inserito in un paesaggio naturale di eccezionale bellezza. Il parco si estende fino al mare su un terreno di circa 1300 ettari che raccolgono i resti dell’antica città di Akragas. La Valle dei Templi dal 1997 è “Patrimonio Mondiale dell’Umanità” dell'Unesco.

La Valle dei Templi di Agrigento Patrimonio Mondiale dell’Umanità

Giardino della Kolymbethra

Nella Valle dei Templi esiste un giardino di rara bellezza e importanza naturalistica che si chiama il giardino di Kolymbethra. È qui che si compie il delitto di Kolymbethra raccontato nei romanzi di Gaetano Savatteri da cui è tratta la fiction Màkari.

Il Giardino della Kolymbethra

Licata

Già con serie tv come Montalbano la Sicilia ha vissuto una nuova rinascita turistica. In molti scelgono di trascorrere le proprie vacanze in località viste nelle fiction televisive. Licata è diventata infatti tra i luoghi più gettonati. Qui è posizionata la casa del commissario Montalbano ma anche diverse riprese della fiction Màkari sono state girate sul lungomare e nelle case di Licata.

Il panorama di Licata da Castel Sant’Angelo

Le cave di marmo di Custonaci

In alcune riprese della fiction Màkarui si scorgono inoltre delle cave bianche di marmo perlato. Si tratta delle cave di Custonaci, in provincia di Trapani, famose per il loro candore e la qualità pregiata.

Il marmo perlato delle cave di Custonaci

San Vito Lo Capo

La spiaggia caraibica di San Vito Lo Capo con il suo mare cristallino e il Monte Monaco fanno da sfondo a numerose riprese della seconda stagione della fiction Màkari dove è la natura a entrare dirompente in scena e conquistare il pubblico da casa.

La spiaggia di San Vito Lo Capo

Trapani e Palermo

Non solo spiagge paradisiache, piccoli borghi e siti archeologici, la Sicilia della seconda stagione di Màkari è anche a Trapani e Palermo. Sono diverse le scene di spazi urbani, porti e strade cittadine riprese a Trapani e Palermo, entrambe sulla costa occidentale dell'isola eppur così diverse ma sempre cariche di fascino.