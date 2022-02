Makari 2, anticipazioni seconda puntata del 14 febbraio: Saverio in crisi con Suleima conosce Angela Le anticipazioni della seconda puntata di Makari 2, in onda lunedì 14 febbraio su Rai1. Saverio Lamanna farà un tuffo nel suo passato, il mondo del giornalismo, e l’incontro con una donna renderà più urgente capire in che direzione sta andando la storia con Suleima.

A cura di Elisabetta Murina

Le anticipazioni della seconda puntata di Makari 2, che andrà in onda lunedì 14 febbraio su Rai1. Il secondo capitolo della fiction basata sul libro di Gaetano Savatteri, seguirà l'evolversi della complicata storia d'amore tra Saverio Lamanna interpretato da Claudio Gioè e Suleima Lync interpretata da Ester Pantano, messa sempre più a dura prova da tentazioni e distrazioni. Nel frattempo ci sarà un'altra indagine da portare a termine, questa volta nel mondo del giornalismo, tanto caro al protagonista.

Makari 2, anticipazioni seconda puntata di lunedì 14 febbraio

Saverio Lamanna, Peppe Piccionello e Vicequestore

Le anticipazioni della seconda puntata di Makari 2, in onda lunedì 14 febbraio su Rai1. Nel secondo episodio, intitolato Il Lato Fragile, la situazione tra Saverio Lamanna e Suleima non sembra migliorare, complice anche il trasferimento di Teodoro, il capo di lei, a Makari. Per cercare di concentrare le energie altrove e distrarsi un pò, Saverio accetta di partecipare a un convegno che sarà un tuffo nel suo vecchio mondo, quello del giornalismo. Qui saranno tante le tentazioni e non solo professionali: l'incontro con una donna di nome Angela metterà in dubbio le sue certezze.

Le tentazioni di Saverio Lamanna

Nel secondo episodio, intitolato Il Lato Fragile, Saverio Lamanna e il suo fedele compagno Peppe Piccionello si troveranno a dover risolvere un mistero in un ambiente ben caro al protagonista: il mondo del giornalismo. Nel convegno organizzato da un vecchio amico, Franco Pitrone, viene assassinato un noto giornalista e scrittore. Si tratta di Simone Triassi. Oltre a dover portare a termine le indagini, Saverio sarà alle prese con una nuova tentazione: una donna di nome Angela. Questo incontro lo farà vacillare e capire che direzione sta prendendo la sua evidente crisi con Suleima diventerà sempre più urgente.