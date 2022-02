Makari 2, anticipazioni terza e ultima puntata di lunedì 21 febbraio: il finale di stagione Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Makari 2, in onda lunedì 21 febbraio. Teodoro Bettini viene trovato morto e Saverio Lamanna crede non si tratti di un semplice incidente. Suleima è scossa dall’accaduto e la sua storia con Saverio è a un bivio.

A cura di Elisabetta Murina

Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Makari 2, che andrà in onda lunedì 21 febbraio su Rai1. Sarà il finale di stagione di questo secondo capitolo della fiction basata sul romanzo di Gaetano Savatteri e ambientato nella località di Makari. Un terribile evento travolge la cittadina siciliana: il capo di Suleima Lync, Teodoro Bettini, viene trovato morto. E mentre la polizia vuole archiviarlo come incidente, Saverio Lamanna è intenzionato ad andare fino in fondo alle indagini convinto si tratti di omicidio. E anche la sua storia con Suleima è arrivata al bivio decisivo: avranno un futuro insieme o sono arrivati al capolinea?

Makari 2, anticipazioni dell'ultima puntata di lunedì 21 febbraio

Teodoro Bettini trovato morto, la storia tra Suleima e Saverio al bivio

