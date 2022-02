Claudio Gioè a Sanremo 2022 presenta Makari, la seconda stagione in tv su Rai1 dal 7 febbraio Claudio Gioè è uno degli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2022, insieme agli altri volti noti delle fiction Rai. L’attore interpreta Saverio Lammana nella serie Makari, che dal 7 febbraio torna con la seconda stagione.

A cura di Elisabetta Murina

Tra gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2022, c'è anche Claudio Gioè, protagonista di Makari, che torna su Rai1 lunedì 7 febbraio con i nuovi episodi. La serie, basata sui libri di Gaetano Savatteri e diretta da Michele Soavi, prende il nome da una località che si trova in Sicilia, dove è appunto ambientata la storia. Il protagonista è Saverio Lamanna, un ex giornalista che, dopo essere stato rimosso dal suo incarico, si ritrova a diventare un detective per caso nella sua terra d'origine, sempre insieme al fedele alleato Peppe Piccionello. Lamanna si innamora di Suleima Lync, che nell'ultimo episodio parte per Milano per inseguire il lavoro dei suoi sogni e che nella seconda stagione cercherà di riconquistare.

Il cast di Makari, gli attori e i personaggi protagonisti

Nel cast della seconda stagione ritroveremo tutti gli attori della prima, dal protagonista Claudio Gioè, nei panni di Saverio Lamanna, a Peppe Piccionello (Domenico Centamore), alla studentessa amata dal protagonista, Suleima Lync (Ester Pantano). Di seguito il cast completo:

Claudio Gioè interpreta Saverio Lamanna

Ester Pantano interpreta Suleima Lync

Domenico Centamore interpreta Peppe Piccionello

Andrea Bosca interpreta Teodoro Bettini

Filippo Luna interpreta Vicequestore Giacomo Randone

Tuccio Musumeci interpreta il padre di Saverio

Antonella Attili interpreta Marilù

Maribella Piana interpreta Maricchedda

Giulia Cutrona interpreta Emma Piccionello

Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè

La seconda stagione di Makari, dove eravamo rimasti

Nell'ultimo episodio, avevamo lasciato Saverio Lamanna sotto il sole di Màkari insieme al compagno di avventure Peppe Piccionello, in attesa di poter riabbracciare l'amata Suleima, che ha deciso di partire per Milano per realizzare i proprio sogni. Nella seconda stagione, lo ritroviamo in un certo senso in crisi: il suo sogno di affermarsi come romanziere è fermo, tanto che il suo editore sta pensando di abbandonarlo, e la lontananza da Suleima gli pesa sempre di più. Un barlume di speranza sembra però esserci: grazie a un importante progetto la sua amata tornerà in pianta stabile a Makari. Ma non sarà più la stessa persona che ha incontrato l'estate prima. Lamanna dovrà lottare per non perderla, destreggiandosi tra il suo amore e nuove indagini da risolvere.