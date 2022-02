Ascolti tv: chi ha vinto la serata tra Màkari 2 e il Grande Fratello Vip La serata di San Valentino in televisione ha visto contrapporsi la penultima puntata di Màkari 2 con una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

Lunedì 14 febbraio, la serata di San Valentino in televisione ha visto contrapporsi la penultima puntata di Màkari 2, la serie di Rai1 con Claudio Gioè, Domenico Centamore e Ester Pantano e un'altra puntata del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5. Vediamo nel dettaglio, gli ascolti tv di lunedì 14 febbraio: su Rai1, Màkari 2 ha conquistato quasi 5 milioni di spettatori e vince la serata. Il Grande Fratello Vip si difende e mantiene la sua media spettatori: 3.3 milioni di spettatori, circa.

Gli ascolti tv di lunedì 14 febbraio 2022

Nel dettaglio, nella serata di ieri, lunedì 14 febbraio 2022, su Rai1 Màkari 2 ha fatto registrare 4.808.000 spettatori pari al 22.9% di share. Ottimi ascolti in vista del finale di stagione previsto lunedì 21 febbraio (qui le anticipazioni). La puntata del 14 febbraio del Grande Fratello Vip ha conquistato 3.347.000 spettatori netti per uno share del 22.5%. Il terzo programma più visto è Un'ora sola vi vorrei – Love edition, il programma in onda su Rai2 condotto da Enrico Brignano e Flora Canto: gli ascolti tv dello show sono stati pari a 1.177.000 spettatori netti per uno share complessivo del 5%.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Presadiretta, in onda su Rai3, ha realizzato 1.157.000 spettatori netti per il 5.2% di share. Il programma di Roberto Giacobbo Freedom – Oltre il confine è stato visto da 850.000 spettatori netti per il 4.1% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica ha realizzato una media spettatori pari a 829.000 spettatori netti per il 4.7% di share. Su La7, la serie Sherlock ha registrato 290.000 spettatori netti pari all’1.7% di share. Su Tv8 4 Ristoranti ha segnato 309.000 spettatori netti per l'1.3% di share. Sul Nove Avamposti – Uomini in Prima Linea è stato visto da 420.000 spettatori netti per uno share complessivo pari all'1.8%.