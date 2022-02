Grande Fratello Vip, la puntata di San Valentino: Alex Belli entra nella Casa, le anticipazioni

Lunedì 14 febbraio, torna su Canale5 il Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini è giunto alla quarantunesima puntata di questa edizione dalla durata record. In studio, con il conduttore, ci saranno come sempre le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Non mancheranno i concorrenti già eliminati e alcuni ospiti inaspettati come Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Grande attesa per l'ingresso di Alex Belli nella casa. L'appuntamento è alle ore 21:40.