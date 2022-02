Lorenzo Amoruso chiarisce lo sfogo su Manila Nazzaro: “Certe cose non mi sono andate giù” L’ex calciatore ritratta sull’ambiguo messaggio pubblicato sui social quale giorno fa. Si dice deluso da Manila, ma chiarisce che la presa di distanza era da intendersi dalle dinamiche del programma, non certo dalla sua relazione.

A cura di Giulia Turco

A distanza di qualche giorno dallo strano messaggio pubblicato sui suoi social, Lorenzo Amoruso chiarisce il motivo della sua presa di distanza dalle dinamiche del Grande Fratello Vip. Il compagno di Manila Nazzaro si era detto confuso circa il comportamento dell'ex Miss Italia, non approvando alcune scelte fatte nella casa. Parole che da un lato erano state lette come la decisione di mettere in pausa il loro rapporto, dall'altro come il tentativo di finire sotto i riflettori. Alla luce di tali dubbi, l'ex calciatore ha pubblicato un video di spiegazioni.

Amoruso ritratta su Manila

Un messaggio confuso sì, ma che lasciava chiaramente intendere una certa delusione nei confronti della sua compagna. “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa, ma non la riconosco più, mi prendo il mio tempo per riflettere”, diceva Amoruso che ora ritratta e su Instagram chiarisce che la pausa di riflessione non riguarda Manila, ma l’ambito televisivo del GFVip:

Il mio prendere le distanze non era riferito a Manila. Ho giurato sulla tomba di mio padre di amarla e non sono nemmeno qua per darle visibilità o per fare teatrini come qualcuno ha detto. Non ne abbiamo bisogno. Il tempo me lo sono preso per capire quale sarà il mio atteggiamento da ora in poi: non ci saranno più commenti né apparizioni al GFVip da parte mia. Il mio amore rimane più forte che mai.

Resta l'amaro in bocca per comportamenti da parte di Soleil e Katia Ricciarelli, che Manila avrebbe digerito troppo in fretta, a suo discapito:

La mia posizione è abbastanza chiara: non sono rimasto molto contento, ovviamente, di come Manila abbia fatto passare le parole di Katia a tarallucci e vino Il giorno dopo le ha spiegate meglio, ma sinceramente a me non sono andate giù. Primo perché si è schierata a favore di persone nella casa che erano indifendibili (parlo di Soleil e Katia) perché hanno detto e fatto cose improponibili. Manila è così, è buona, ma inevitabilmente questa cosa non le ha portato bene.

