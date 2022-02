Lorenzo Amoruso confuso su Manila Nazzaro: “Non la riconosco più, ho bisogno del mio tempo” Lorenzo Amoruso pare inizi a nutrire qualche dubbio su Manila Nazzaro. Secondo l’ex calciatore la sua compagna si sta mostrando diversa da come lui l’ha conosciuta e questa cosa l’ha portato a fare delle riflessioni.

A cura di Ilaria Costabile

La permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ha messo alcuni concorrenti a dura prova e in questi mesi non è da escludere che possano aver modificato i loro atteggiamenti. Qualcosa che deve aver riscontrato anche Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila Nazzaro, che durante la puntata del reality show andata in onda lunedì 7 febbraio ha condiviso sui social una sua riflessione in merito all'ex Miss Italia, dichiarando di non riconoscerla più e di voler prendere le distanze da lei, anche se momentaneamente.

Il messaggio di Lorenzo Amoruso

Dopo puntate e dimostrazioni d'amore costante, dimostrato in mesi e mesi di reality show, durante i quali l'ex calciatore è sempre stato accanto alla sua dolce metà, anche lui sembra aver iniziato a vacillare. Su Twitter e anche su Instagram, infatti, Amoruso ha scritto: "Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi…oggi non la riconosco più e probabilmente mi sono sbagliato, mi prendo il mio tempo per riflettere". Un'affermazione lapidaria che lascerebbe pensare ad un allontanamento da parte del cinquantenne che, quindi, sembra essere deluso dal comportamento adottato dalla compagna in queste settimane, pur senza specificare cosa lo abbia portato a reagire in questo modo.

L'amore di Lorenzo Amoruso per Manila Nazzaro

Eppure in queste settimane aveva fatto sentire ancor di più la sua presenza, arrivando nella casa più spiata d'Italia lo scorso 22 gennaio per incontrare la sua Manila, che nel vederlo non è riuscita a trattenere la commozione, come è accaduto in ogni occasione lui le dimostrasse di stare al suo fianco anche se a distanza. Due settimane fa, infatti, il calciatore scriveva: "È stato così difficile starti così vicino e non poterti abbracciare e baciare". L'ex Miss Italia, dal canto suo, non ha mai dato modo al suo compagno di pensare che da parte sua ci fosse stato un allontanamento o qualche dubbio sul loro rapporto che, infatti, ritiene sia solido e nutrito da un amore profondo.