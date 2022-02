GF, Soleil sul comportamento di Alex Belli: “Sta giocando troppo, non credevo arrivasse a questo” Con Alex Belli ormai prossimo al rientro nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ripensa al loro rapporto e commenta il comportamento di questi mesi.

Alex Belli sta per rientrare nella casa del Grande Fratello Vip e pare che ci resterà per due settimane. L'ex attore di Centrovetrine è stato indubbiamente uno dei protagonisti di questa edizione e ha continuato a far palare di sé anche nei mesi in cui non è stato all'interno del reality, per via del suo rapporto con Soleil Sorge e la moglie Delia Duran, che è anche la prima finalista. Questa volta a parlare del suo comportamento è stata la stessa Soleil che, insieme a Davide Silvestri e Barù in cucina, si è lasciata andare a una riflessione sul "gioco" di Alex nei suoi confronti.

Soleil commenta il rapporto con Alex

Manca ormai poco al rientro in gioco di Alex e alcuni concorrenti hanno commentato il suo atteggiamento con Delia e Soleil. A esprimere ancora una volta la sua opinione è stata la stessa Soleil che, parlando in cucina con Davide e Barù, ha detto: "Sta giocando troppo, anche in modo banale e poco positivo".

La gieffina ha poi guardato al passato e parlato del suo rapporto con l'attore nella Casa, a lungo discusso, in cui era coinvolta anche la moglie Delia da fuori. Soleil confessa di non riconoscere più la persona che ha conosciuto dentro il reality: "Alex, per quello che l'ho conosciuto io, è talmente forte nei valori che non riesco a credere si sia abbassato a fare un gioco del genere, che sia la stessa persona". E mentre Davide le esprime tutte le sue perplessità, lei aggiunge di essersi innamorata di Alex in quel periodo, ma di non averlo voluto esternare esplicitamente (qui il video completo):

Lui ha detto di essersi innamorato, io lo provavo ma non potevo mettermi a spiattellarlo ai quattro venti, anche perché lui lo diceva e poi ritrattava. Lanciava il sasso poi però non aveva il coraggio e ritirava la mano. Allora resta sul filone dell'amicizia pulito e basta. Non ha creato un'altra storia, al massimo ha sbandato emotivamente e non abbiamo creato il marito e l'amante.

Alex ha mandato un aereo a Delia

Se Soleil guarda al passato, fuori dalla Casa Alex sembra voler sistemare la sua relazione prima di rientrare al GF Vip. E così ha deciso di volare sopra le mura di Cinecittà a bordo di un elicottero portando uno striscione per la moglie Delia. "Sei l'unica donna della mia vita", recita il messaggio dell'aereo (pilotato dallo stesso Alex), che però non ha generato l'effetto sperato. La showgirl venezuelana, infatti, ha detto di non essere contenta e di non capire il suo atteggiamento, specie dopo che lei stessa aveva deciso di mettere un punto al loro rapporto. E anche Soleil non sembra convinta del gesto: "Non poteva dirglielo da un mese a questa parte?".