Delia Duran in finale al GFVip, Soleil Sorge: “Ha dato più lei in 2 settimane, che altri in 5 mesi” Soleil Sorge commenta l’esito del televoto che ha portato Delia Duran ad essere la prima finalista del Grande Fratello Vip. L’influcer ritiene che, in fin dei conti, la modella abbia fatto molte più di alcuni inquilini nella casa da mesi.

Nella quarantesima puntata del Grande Fratello Vip non mancano i colpi di scena che hanno ribaltato completamente l'esito di votazioni che sembravano già scritte. La prima finalista del reality show è Delia Duran, entrata da tre settimane nella casa più spiata d'Italia, ma protagonista da molto più tempo per via del sua storia d'amore con Alex Belli. Il fatto che la modella venezuelana sia quindi una possibile vincitrice ha lasciato di stucco molti dei gieffini, ma chi sembra particolarmente soddisfatta è Soleil Sorge, che spiega ai suoi compagni d'avventura il motivo di tanta soddisfazione.

Soleil spiega perché Delia merita la finale

Soleil Sorge in questi mesi è sempre stata oltremodo schietta, e anche in un'occasione che avrebbe potuto arrecarle non poco fastidio, come quella di vedere la causa di tutti i suoi malumori in questo percorso televisivo conquistarsi un posto in finale, diventando automaticamente immune per ben cinque settimane, ha dimostrato di mantenere una certa lucidità e ha spiegato il perché, in fin dei conti, la compagna di Alex Belli merita quel posto:

Se la merita la finale tanto la finale, magari a livello etico e umano no, però per la mediaticità della cosa è giusto che vada lei in finale. Meglio lei di gente che sopravvive qui dentro. Stiamo facendo televisione? Almeno lei da tre settimane sta facendo eccome tv. Quindi sai che ti dico? Lei è entrata qui dentro, l’hanno coccolata come la povera vittima? Hanno voluto accompagnarla? Adesso vi prendete che sta in finale e io sono pure felice, vi dirò di più. Perché almeno toglie il posto ad una delle persone che stanno lì aggrappate con le unghie per arrivare alla finale e dico ‘sai che c’è?’ A me non dispiace se c’è lei, se poi ci arrivo anche io in finale grazie al pubblico è perché sono stata capita, altrimenti io ho dato il massimo di quello che potevo dare e se non sono arrivata mi dispiace, evidentemente non so cosa fare. Se ci arrivo ben venga, se non ci arrivo sono contenta lo stesso. Però c’è gente che prova di tutto e molti fingono dalla mattina alla sera, cambiano facce per arrivare in finale.

La reazione di Delia Duran in finale

Delia Duran non poteva che essere felicissima alla scoperta di essere ufficialmente in lizza come vincitrice del Grande Fratello Vip. Con il 36% dei voti ha battuto Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli votata solo dal 4% dei telespettatori. Insomma, una bella conquista per la modella che, infatti, ha ringraziato con grande trasporto il pubblico per l'affetto dimostratole con questi voti.