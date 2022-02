Alex Belli torna nella casa del GF Vip, i concorrenti sanno già tutto: la reazione di Soleil e Delia Alex Belli si prepara a tornare nella casa del Grande Fratello Vip, ma per i concorrenti non sarà di certo un colpo di scena. I gieffini, infatti, sanno già tutto. Ecco come hanno reagito.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alex Belli si prepara a rientrare nella casa del Grande Fratello Vip. Per i concorrenti, tuttavia, non sarà una sorpresa. I gieffini, incluse Delia Duran e Soleil Sorge, sanno già perfettamente cosa accadrà. A informarli ci ha pensato una persona, che si è presa la briga di urlare la notizia a due passi dal giardino della casa. Le sue parole sono state prontamente intercettate da Miriana Trevisan e pian piano tutti i concorrenti ne sono venuti a conoscenza.

Delia Duran e Soleil Sorge sanno che Alex Belli tornerà al GF Vip

Andiamo con ordine. Qualcuno ha urlato fuori dalla casa: "Delia stai attenta, Alex rientra". Miriana Trevisan ha riportato la frase a Delia Duran e Nathaly Caldonazzo e ha continuato: "Ma magari rientrerà per due giorni". Nathaly ha aggiunto: "Sicuro che viene, me lo sento". Delia Duran se n'è stata in silenzio ad ascoltare le due concorrenti. Non ha battuto ciglio, poi è caduta dalla sedia, ma non di certo per lo stupore di avere appreso del ritorno di Alex Belli nella casa. Intanto, Soleil Sorge si è recata da Alessandro Basciano per riferirgli la notizia. Il gieffino non si è stupito e la stessa Soleil ha commentato: "A me lo aveva detto lui". A quanto pare si riferiva allo stesso Belli e Basciano ha concluso: "La fine del capitolo". Insomma, se quello che ha detto Soleil fosse vero, il triangolo si confermerebbe frutto di un copione già scritto dallo stesso Belli.

Lulù furiosa: "Allora a Natale potevamo tornare a casa tutti"

Una concorrente che, al contrario, non ha preso bene la notizia del rientro di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip è stata Lulù Hailé Selassié: "Non è neanche giusto che torni, perché se n'è andato via. Allora a questo punto avremmo potuto andare via tutti a Natale e lo trascorrevamo a casa con la nostra famiglia" per poi tornare a partecipare al reality. Come darle torto?