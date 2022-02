Aldo Montano sul ritorno di Alex Belli nella casa del GF Vip: “Tutto scritto, non siamo scemi” Alex Belli tornerà nella casa del Grande Fratello Vip e resterà per due settimane, nel tentativo di giungere a un chiarimento definitivo con Delia Duran e Soleil Sorge. Aldo Montano vede in questa mossa solo l’ennesima tassello di un teatrino già scritto.

A cura di Daniela Seclì

Aldo Montano, nel corso di un'intervista rilasciata a CasaChi, ha commentato l'ennesimo colpo di scena che riguarda il triangolo composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. L'attore, infatti, tornerà nella casa del Grande Fratello Vip per due settimane, dunque per quattro puntate. Aldo Montano ha dichiarato:

"Incredibile, non ci volevo credere. L'hanno fatto, l'hanno fatto ragazzi. Speravo di no. Non me l'aspettavo. Speravo non succedesse qualcosa di questo tipo e invece è stato fatto. Alex Belli ritorna nella casa del Grande Fratello. Giusto per fare tutti e sei i mesi sulla stessa storia, sulla stessa falsità, il filo conduttore che ci legherà da settembre a marzo".

Aldo Montano stanco del teatrino di Alex, Delia e Soleil

Aldo Montano ha chiarito che se fosse rimasto nella casa del Grande Fratello Vip, alla luce di questo ennesimo colpo di scena, avrebbe lasciato immediatamente il reality: "Non sarei rimasto un giorno in più". Quindi ha ribadito il suo punto di vista. Il triangolo di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge non sarebbe altro che una messinscena e reputa che solo gli ingenui possano ancora credere a questo teatrino: "Ragazzi, ma obiettivamente, siamo tutti scemi così o c'è gente che la pensa come la penso io? O sono rimasto l'unico stupido sulla faccia della terra oppure questa cosa ha veramente stancato".

Per l'ex gieffino è tutto scritto

Infine, Aldo Montano ha commentato il fatto che Delia Duran sia la prima finalista del Grande Fratello Vip 2022. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip non si è stupito più di tanto. Al contrario, lo vede come un segno inequivocabile di un copione già scritto: "Delia in finale? Strano (ride). Delia in finale, Soleil salvata e Alex che entra. Mi sembra proprio una roba scritta. Meraviglioso. Ridiamoci su, facciamo finta di essere tutti scemi".