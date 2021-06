Le riprese della terza stagione de L'Amica Geniale – "Storia di chi fugge e di chi resta" arrivano a Caserta, nel cuore del Centro Storico. E il comune casertano ha optato già per una ordinanza ad hoc con la quale sono state disposte alcune modifiche alla viabilità. La serie televisiva, arrivata alla terza stagione, si ispira alla fortunata serie di libri di Elena Ferrante e che uscirà nei prossimi mesi (indicativamente in autunno), è arrivata dunque anche nel capoluogo casertano, che già in passato aveva fatto da set televisivo per le avventure di Elena e Lila.

Riprese che dureranno dall'8 al 19 luglio: previsto un divieto di sosta permanente dall'8 al 19 luglio su via Daniele, tra i civici 6 e 26. Ma nei giorni 9-10 e 16-17 luglio sarà anche impossibile sostare sugli stalli a pagamento tra i civici 338 e 342 dalle 6 alle 20 sempre lungo via Daniele. Le riprese erano ricominciate dopo la pandemia, e sono continuate a ritmo spedito nelle ultime settimane. In primis nelle location di Napoli, prima di spostarsi nel Casertano. La terza stagione, aveva fatto sapere la RAI nei giorni scorsi, sarà composta da otto episodi che saranno trasmessi in quattro serate. La prima parte delle riprese è stata realizzata in primis tra Napoli e Firenze, per spostarsi poi in altre città. A settembre la fine delle riprese avverrà ancora a Napoli, prima del montaggio finale che porterà in autunno alla pubblicazione della terza stagione su Rai Uno. Serie che, pur riprendendo esattamente da dove si era interrotta, è stata girata non più con Saverio Costanzo alla regia, ma con Daniele Luchetti, e riguarderà tutte le vicende del terzo libro di Elena Ferrante.