Le 10 spiagge più belle della Sardegna Dove trovare il mare più bello in Sardegna? Ecco la mappa delle spiagge da nord e sud dell’isola da non perdere assolutamente, passando per le coste orientali e occidentali.

Il mare più bello d'Italia è in Sardegna. L'isola è stata la più premiata da Legambiente e Touring Club Italiano, che nell'annuale classifica delle Cinque Vele hanno inserito un totale di 21 località marine, di cui ben 7 in questa regione. Molte spiagge della Sardegna sono uniche perché esteticamente somigliano più a lidi tropicali, con sabbia finissima e acque trasparenti.

Costa Smeralda con Porto Cervo e Porto Rotondo, l'Ogliastra, l'arcipelago della Maddalena sono le zone più rinomate e conosciute, mete preferite dei turisti ogni estate. Ma non mancano, tra i gioielli dell'isola, luoghi magari meno frequentati e gettonati, ma tutti da scoprire. Ecco un elenco, diviso per zona, delle spiagge più belle della Sardegna da nord a sud dell'isola.

Le spiagge più belle della Sardegna nord

Cominciamo l'esplorazione delle spiagge più belle della Sardegna dal nord dell'isola.

Leggi anche La mappa delle 10 spiagge più belle di Olbia

La Pelosa

Potrebbe sembrare una spiaggia tropicale con il suo mare turchese, la sua sabbia finissima e bianca e invece siamo sul Golfo dell'Asinara, più precisamente a Stintino, nel nord-ovest della Sardegna. La spiaggia, immersa nella macchia mediterranea, prende il nome della torre aragonese della Pelosa, costruita nel 1578 per difendere il litorale.

Rena Bianca

Situata nel comune di Santa Teresa di Gallura e incastonata nella vegetazione, questa spiaggia ha come punto di forza la sabbia finissima dai colori cangianti, che virano dal bianco al rosa, grazie alla presenza di numerosi frammenti di corallo sul bagnasciuga. L'acqua del mare, trasparente e cristallina, copre tutta la scala cromatica del blu e del verde. Nelle giornate limpide è possibile vedere la Corsica in lontananza.

Cala Brandinchi

La località è situata a Capo Punta Cavallo, in direzione Olbia-San Teodoro. Proprio da qui Giuseppe Garibaldi, l'Eroe dei due Mondi, si imbarcò il 17 ottobre 1867 in direzione Piombino, per raggiungere e liberare Roma. Il mare trasparente e cristallino, unito alle dune, alla sabbia chiara e alla folta vegetazione, dà alla location il meritato il soprannome di "piccola Tahiti". Grazie al fondale basso, la spiaggia è l'ideale per le famiglie con bambini. Non mancano ristoranti e campeggi nei dintorni.

Le spiagge più belle della Sardegna sud

Scendiamo nel sud della Sardegna, per scoprire i gioielli che questa zona offre.

Cala Sinzias

Questa magnifica spiaggia attrezzata, protetta da un promontorio e circondata da boschi di eucalipti, si trova a pochi km dal litorale di Villasimius, noto per i suoi rinomati lidi. Cala Sinzias è frequentata soprattutto da chi pratica sport acquatici come il surf e la pesca subacquea.

Tuerredda

Nel profondo sud-est della Sardegna, immersa tra i profumi della macchia mediterranea, c'è una spiaggia dalle incantevoli acque turchesi. Si tratta di Tuerredda: nelle vicinanze c'è l'omonimo isolotto raggiungibile a nuoto, la spiaggia è fine e bianchissima, il fondale è limpido e cristallino, perfetto per le nuotate. Tutt'intorno, piccoli arenili e lingue di roccia. Non mancano tutti i principali servizi, che la rendono l'ideale per vacanze di famiglia immersi nella natura incontaminata.

Le spiagge a est della Sardegna

Ecco ora le spiagge più belle della Sardegna orientale. In questa parte dell'isola si trova Baunei, in provincia di Nuoro, che svetta al primo posto nella classifica Cinque Vele 2023. È un litorale lungo una quarantina di chilometri selvaggio e suggestivo, con diverse spiagge incantevoli.

Cala Goloritzè

Con il suo arco naturale proteso verso un mare azzurrissimo e l'imponente guglia che domina il panorama, Cala Goloritzè è un paradiso selvaggio, meta obbligata per i climbers e gli amanti dell'avventura. Si tratta di un luogo incantevole e mozzafiato, perfetto per trascorrere una vacanza tranquilla in Ogliastra, nel golfo di Orosei.

Cala Luna

Appartiene al Comune di Baunei Santa Maria Navarrese. La magia dei colori marini, l'intenso profumo degli oleandri, i contrasti tra sabbia chiara e ciottoli scuri: Cala Luna è un luogo irresistibile, che con le sue grotte nascoste sembra uscito da una fiaba o da un film. Non a caso, la spiaggia è stata scelta come set cinematografico di "Travolti da un insolito destino" di Lina Wertmuller. Si può raggiungere via mare o cimentandosi con un percorso trekking, scelta più impegnativa ma che consente di ammirare paesaggi mozzafiato nel territorio di Baunei.

Su Sirboni

La particolarità di questa spiaggia, è che è molto poco nota e frequentata. Difatti molti si lasciano scoraggiare dal fatto che non è facilmente raggiungibile. Ci si può arrivare solo a piedi, ma ne vale la pena, soprattutto se si amano i paesaggi selvaggi.

Le spiagge a ovest della Sardegna

Per finire il tour delle più belle spiagge sarde, ecco quelle a ovest dell'isola.

S'Archittu

Il nome della spiaggia deriva dalla caratteristica formazione rocciosa ad arco, un vero e proprio monumento naturale. Questo ponte di roccia calcarea scavato dal mare è alto 15 metri e offre uno scenario davvero suggestivo: la luce del sole si riflette sulle sue pietre calcaree sedimentari, creando sbalorditivi giochi di colori che, insieme all'azzurro del mare e al bianco luminoso della sabbia, rendono S'Archittu un luogo magico e unico.

Is Arutas

Is Arutas e Mari Ermi si trovano sulla costa del Sinis. Hanno in comune la presenza di granelli di quarzo bianchi e brillanti sulla sabbia. Somigliano a piccoli chicchi di riso, che rendono queste spiagge uniche in tutto il Mediterraneo. Attenzione: è proibito prelevare queste pietre, proprio per tutelare il territorio.

L'arcipelago della Maddalena

L'Arcipelago La Maddalena (nord-est Sardegna) è noto per ospitare un prezioso ecosistema ricco di flora e fauna. Si compone di diverse isole grandi (La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Santa Maria, Razzoli, Budelli, Spargi) e isolotti più piccoli (Roma, del Cardellino, Cala Lunga). Sull'isola di Budelli si trova la famosa Spiaggia Rosa, luogo spettacolare che deve il nome alla colorazione unica della sabbia: assume una tinta rosea per via di frammenti di corallo, granito e gusci di molluschi depositati nel corso del tempo sul litorale. Michelangelo Antonioni qui nel 1964 girò alcune scene di Deserto rosso.

L'arcipelago del Sulcis

Siamo nel profondo sud della Sardegna. L'arcipelago si compone di una parte settentrionale nota come Alto Sulcis e da una parte meridionale meno popolosa nota come Basso Sulcis. Tra le spiagge più belle della zona ci sono quelle nel territorio di Iglesias, come quella di Masua e Porto Cauli. Da citare anche Porto Corallo, Portu Banda, Porto Pineddu, Porto Pino, Maladoxia.

Le altre isole della Sardegna

Lungo le coste sarde ci sono isole e isolotti tutti da scoprire. Oltre alle famose isole della Maddalena, ci sono anche l'isola dell'Asinara, l'isola di Tavolara (golfo di Olbia), a sud le isole di Sant’Antioco, San Pietro, e Isola Piana. A Caprera finì i suoi giorni Giuseppe Garibaldi.