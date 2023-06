La mappa delle 10 spiagge più belle di Sassari Sassari è famosa per le sue spiagge dall’aspetto tropicale, dei paradisi. Tra le più famose: Porto Palmas, La Pelosa, Porto Ferro.

Sassari è uno dei capoluoghi di provincia della Sardegna. Dal 2017, insieme ad Alghero fa parte della rete metropolitana del Nord Sardegna, che include anche che i comuni di Castelsardo, Porto Torres, Sennori, Sorso, Valledoria e Stintino. È una zona frequentatissima soprattutto d'estate, meta di vacanze e gite di chi è alla ricerca di luoghi paradisiaci. Il territorio è ricco di spiagge bellissime, alcune nascoste, veri e propri gioielli dell'isola.

Molte di queste si trovano lungo la costa occidentale del comune, zona conosciuta col nome di Argentiera. Il nome deriva forse dalle miniere d'argento presenti nella zona, dove si possono ancora trovare i resti degli impianti un tempo utilizzati per la lavorazione e l'estrazione del metallo. Tra le più famose: Porto Palmas, Lampianu, La Pelosa, Porto Ferro, Fiumesanto, Platamona, Stagno di Pilo.

Porto Palmas

La spiaggia di Porto Palmas è una delle più belle dell'isola. Si trova lungo la costa dell'Argentiera, nel settore nord-occidentale della Sardegna, più a nord della riviera del Corallo di Alghero. Come molti altri paesaggi della zona, anche qui il territorio è selvaggio e la natura incontaminata. La baia è dominata da rocce e vegetazione, la sabbia è ambrata, il mare è cristallino, di un colore azzurro-verde unico. Da qui, gli amanti delle passeggiate panoramiche possono imboccare il famoso sentiero costiero Nurra, che porta ad alcuni dei punti più spettacolari della zona.

Anche questa baia si trova nell'Argentiera. È una spiaggia non attrezzata, o meglio: si tratta in realtà di una piccola cala con due spiagge, separate da un'alta scogliera scura. È perfetta per chi è alla ricerca di privacy e tranquillità, perché è solitamente poco rumorosa e pocco affollata. Anche qui il mare è verde smeraldo, con arenile di sabbia grigiastro chiaro, fondale misto sabbioso, scogli.

Lampianu

Lampianu è una piccola spiaggia non attrezzata, protetta da un'alta scogliera. La sabbia dorata e compatta si affaccia su uno stupendo mare dalle acque cristalline color verde smeraldo. Il fondale è prevalentemente roccioso, con piccoli ciottoli levigati. Si accede alla spiaggia preferibilmente arrivando a piedi, ma c'è un parcheggio nelle vicinanze, un'area di sosta. La si può raggiungere proseguendo da Sassari in direzione Alghero, seguendo le indicazioni per l'Argentiera fino al piccolo centro di Palmadula, poi di Stintino e infine di Biancareddu.

La Pelosa

Sabbia bianca e finissima, mare con sfumature che variano dal blu al verde smeraldo, fondali bassi: La Pelosa è forse la spiaggia più famosa della Sardegna, dall'aspetto tropicale. È un'oasi unica nel suo genere, a 2 Km da Stintino, impreziosita dalla presenza dell'isolotto della Pelosa e dalla piccola spiaggia La Pelosetta, incastonata tra i faraglioni scuri su cui si erge imponente una torre aragonese. Insomma, uno spettacolo senza eguali. La Pelosa è un'area protetta a pagamento a cui si accede dal 2020 pagando un biglietto di pochi euro. Soprattutto d'estate è molto affollata e anche se ci parcheggi nelle vicinanze (sia liberi che a pagamento), è difficile accedervi. La spiaggia è per metà libera e per metà è un lido attrezzato, con possibilità di noleggiare gommoni e moto d’acqua.

Porto Ferro

Porto Ferro è una distesa di sabbia posizionata all'estremità settentrionale della Riviera del Corallo, nella costa nord-occidentale sarda. La spiaggia è circondata da promontori e resa verdeggiante dalla vegetazione mediterranea e dalla pineta. Il paesaggio è dominato da tre torri d’avvistamento risalenti al XVII secolo, costruite dagli spagnoli per proteggersi dai saraceni: la torre di Bantine Sale (o Torre Mozza), Torre Negra e Torre Bianca (o di Airadu). Quio vicino c'è un'area per naturisti, una delle spiagge per nudisti più belle d’Europa. Il mare si presta particolarmente a surf e windsurf.

Fiume Santo

Quella di Fiume Santo è una lunga spiaggia sabbiosa perfetta per le famiglie, con acque cristalline poco profonde. Si estende da Le Saline fino alla centrale eolica vicina. La baia è circondata da scogliere, dunque si crea un paesaggio naturale particolarmente suggestivo, dove far riposare gli occhi e rilassarsi al meglio.

Platamona

Proprio al centro del golfo dell'Asinara, nel nord-ovest della Sardegna e a circa 10 Km da Sassari, si trova questa splendida spiaggia attrezzata di sabbia fine: è un litorale lungo e spazioso, molto frequentato in estate. La sabbia è sabbiosa e compatta nella parte più orientale, ma il paesaggio diventa più selvaggio mano mano che ci si sposta verso occidente. Nei pressi della spiaggia c'è anche il corso d'acqua omonimo. È una spiaggia ventilata perfetta per gli appassionati di surf e windsurf, ma i fondali poco profondi la rendono adatta anche ai bambini.

Ezzi Mannu

È una lunga spiaggia di sabbia bianca e mare turchese, la prima sul lungo litorale di Stintino. La sabbia bianca e il mare azzurro lasciano posto a piccole lagune in alcuni tratti. È una spiaggia molto frequentata, ma dove è anche abbastanza facile trovare posto vista la sua estensione.

Pazzona

La Pazzona è la seconda spiaggia di Stintino dopo Ezzi Mannu, altro luogo spettacolare con spiaggia di sassolini e mare cristallino con fondale medio basso e sabbioso.

Cala Coticcio

La bella caletta si trova nella parte nord-orientale di Caprera, di fronte allo scoglio Murru​. È una vera oasi di pace e tranquillità, una piscina naturale raggiungibile via mare oppure attraverso un sentieri trekking parzialmente sterrato. È soprannominata la Tahiti sarda, proprio per i suoi splendidi panorami mozzafiato perfetti da godere in tranquillità, ma è adatta anche a chi è alla ricerca di avventura, visto che si presta anche agli sport acquatici.