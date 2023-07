Le 15 spiagge più belle d’Ogliastra in Sardegna L’Ogliastra è una regione situata nella Sardegna centro-orientale tra le più selvagge e caratteristiche dell’Isola: ecco le 15 spiagge più belle della zona e come raggiungerle.

Cala dei Gabbiani

L'Ogliastra è una regione della Sardegna centro-orientale in passato conosciuta come Barbagia Trigònia, in provincia di Nuoro. Per convenzione si è soliti parlare di alta e bassa Ogliastra. L'intera regione è sede di rinomate spiagge di incomparabile bellezza, quasi mai eccessivamente affollate: piccoli paradisi terrestri tutti da scoprire.

L'Ogliastra è incastonata tra terra e mare: tra le cime del Gennargentu e il mar Tirreno, dunque la doppia natura del paesaggio conferisce al territorio un fascino davvero unico. Le spiagge più belle sono: Cala Mariolu, Cala Sisine, Cala Cala Goloritzé. Perla del territorio è Baunei, un borgo montano bagnato da un mare cristallino dalle acque cangianti. Il Selvaggio Blu è un cammino trekking di circa 40 km che si completa in circa una settimana e che attraversa tutto il litorale (circa 40 Km): partendo da Santa Maria Navarrese si arriva fino a Cala Luna.

Santa Maria Navarrese

Santa Maria Navarrese è un piccolo, delizioso paese sul mare, d'estate ricco di eventi. Le spiagge si affacciano sul golfo di Arbatax. Dal porto, varie compagnie private organizzano escursioni dirette verso le famose cale della costa di Baunei.

Pedra Longa

Pedra Longa, chiamata così perché vicina ad un'enorme guglia calcarea che si erge nel mare chiamata appunto Pedra Longa, è la prima spiaggia che si incontra partendo da Santa Maria Navarrese. Raggiungibile in auto o tramite un sentiero, si narra che la parola Ogliastra derivi proprio da questo masso, in passato indicato dai naviganti con il nome di Agugliastra. Le acque si prestano benissimo agli appassionati di sub.

Cala Goloritzè

Cala Goloritzè

È famosa per essere una delle spiagge della Sardegna più belle e fotografate in assoluto, caratterizzata da ciottoli bianchi e mare cristallino. È raggiungibile via mare o via terra tramite un sentiero impegnativo che, partendo dal Golgo, conduce alla spiaggia in un'ora e mezzo circa.

Cala dei Gabbiani

Cala dei Gabbiani è caratterizzata da una lunga lingua di arenile di ciottoli bianchissimi e mare cristallino. È raggiungibile via mare o via terra, ma in questo caso il percorso di trekking è consigliato solo ai più esperti.

Cala Mariolu

Cala Mariolu

Cala Mariolu è formata da sassolini di marmo bianco ed è sovrastata, come le altre cale, da una scarpata ricoperta di selvaggia macchia mediterranea. La storia del nome di questa meravigliosa spiaggia sembra sia legata alla presenza della foca monaca, un tempo regina indiscussa di questo mare. Si narra infatti che il nome Mariolu (ladro) derivi proprio da un appellativo dato da alcuni pescatori a questi animaletti che, affamati e in cerca di facile cibo, spesso rubavano il pescato dalle reti.

Cala Biriola

Cala Biriola è una delle perle del golfo di Orosei, nella costa centro-orientale della Sardegna. È resa inconfondibile da un piccolo arco di pietra sul mare, caratterizzato da acqua cristallina che bagna sabbia bianca mischiata a ciottoli. Sono sassolini bianchi molto piccoli, di forma tondeggiante, simili a confetti. Si arriva a Cala Biriola percorrendo un sentiero di trekking lungo e impegnativo oppure con imbarcazioni private (dai porti di Arbatax, Cala Gonone e Santa Maria Navarrese).

Cala Goloritzè

Cala Sisine

Ampia spiaggia di ciottoli bianchissimi e mare cristallino. Fiancheggiata da due costoni rocciosi è raggiungibile via mare o via terra tramite uno sterrato fruibile con fuoristrada che dal Golgo porta ad un sentiero, non molto facile, che conduce in spiaggia. É presente un piccolo punto di ristoro.

Cala Luna

La costa di Baunei termina con la splendida Codula Elune nota a tutti come Cala Luna: ampia spiaggia di ciottoli bianchissimi. mare trasparente dal fondale basso (adatto anche ai bambini). È circondata da rocce ripide che conferiscono al paesaggio un aspetto selvaggio.

Cala Luna

La grotta del Fico

La grotta del Fico, chiamata così perché fu scoperta proprio dietro ad un’enorme pianta di fico, è raggiungibile solo via mare. Situata tra cala Mariolu e cala Biriola è stata, in passato, casa della foca monaca (anche se l'ultimo avvistamento risale alla fine degli anni 80,perchè è un animale considerato estinto). Si alternano nel della grotta paesaggio laghetti, piscine naturali, stalattiti e stalagmiti.

Spiaggia di Orrì

Bella e ampia spiaggia situata vicino a Tortolì, ricca di insenature e spiaggette. È caratterizzata da sabbia bianca che si alterna a scogli levigati dal tempo, che affiorano dalla splendida acqua cristallina.

Spiaggia di Orrì

Spiaggia di Cea

Spiaggia lunga di sabbia bianca e fine delimitata a sud da Punta Niedda. Famosa per i faraglioni rossi situati in mezzo al mare cristallino, a pochi metri dalla spiaggia, meta di indomiti tuffatori.

Spiaggia di Torre di Bari

Ampia spiaggia nei pressi di Barisardo divisa in due parti da un promontorio sul quale si trova una Torre. Anche se la parte nord si differenzia leggermente dalla parte sud per la consistenza dell’arenile, ambedue sono caratterizzate da un fondale che digrada rapidamente.

Spiaggia Sa Perda ‘E Pera

Bella e ampia spiaggia di sabbia bianca, con mare dal fondale profondo situata nei pressi di Marina di Cardedu. È una spiaggia libera, dunque perfetta per chi vuole godersi il relax senza eccessivo chiasso e senza troppa folla intorno.

Spiaggia di Su Sirboni

Spiaggia di Su Sirboni

Situata in località Marina di Gairo, la spiaggia di Su Sirboni col suo arenile bianco, il mare cristallino dal profondo fondale, gli scogli rossi e la macchia mediterranea che la circondano è un autentico piccolo gioiello, spesso poco frequentato.

Spiaggia di Coccorrocci

Lunga spiaggia situata alla base del Monte Ferru, in località Marina di Gairo: è caratterizzata da ciottoli levigati di colore ambrato scuro e la spiaggia di sabbia dorata affaccia su un mare dalle acque cangianti, tra l'azzurro ed il verde. Il fondale è mediamente basso e sabbioso. Domina il verde della macchia mediterranea tutt'intorno, natira selvaggia e florida.