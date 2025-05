video suggerito

Le 7 spiagge più belle d'Italia nel 2025 Ecco un elenco delle piagge più belle d'Italia da visitare nell'estate 2025, premiate con la Bandiera Blu. In lista Ostuni, Tropea, Ascea e molte altre.

A cura di Giusy Dente

Riserva Naturale Vendicari, Spiaggia di Calamosche (Sicilia)

Non c'è bisogno di volare fino ai Caraibi o alle Maldive per trovare spiagge da sogno dove riposarsi e rilassarsi durante le meritate vacanze estive. Ormai ci siamo quasi, è tempo di programmare le ferie, di decidere la destinazione dove trascorrere qualche giorno lontano dal caos della città e dagli impegni di lavoro. Chi non ha tempo di spostarsi fino all'altro capo del mondo, deve sapere che l'Italia vanta spiagge di incomparabile bellezza che il mondo intero ci invidia, che meritano di essere scoperte. Ecco quindi alcuni spunti per le imminenti vacanze estive, per chi è alla ricerca delle spiagge più belle d'Italia del 2025 da nord a sud del Paese, alcune premiate con la prestigiosa Bandiera Blu.

Cala Goloritze, Sardegna

A conferma di quanto l'Italia non abbia nulla da invidiare alle spiagge del resto del mondo, arriva la World's 50 Beaches, classifica mondiale elaborata da professionisti del settore turistico. Il team ha messo al primo posto proprio Cala Goloritze, spiaggia della Sardegna. Di Cala Goloritze si legge:

È più di una semplice spiaggia: la sua bellezza selvaggia ha il potere di emozionare fin dal primo sguardo. Che si guardi dall'alto o si stia in riva al mare con i piedi immersi nell'acqua, lo scenario è davvero mozzafiato. L'acqua qui è incredibilmente limpida e perfetta per nuotare, ma ciò che distingue davvero questa spiaggia sono i grandi sforzi di conservazione che la proteggono. Cala Goloritzé è straordinariamente preservata. È il perfetto connubio tra una bellezza naturale incontaminata e un'esperienza balneare senza pari.

Cala Goloritze

Spiaggia Rosa, Isola di Budelli

Anche la Spiaggia Rosa di Budelli si trova in Sardegna, per la precisione nell'Arcipelago di La Maddalena. Il nome già racconta tutto: la sua caratteristica principale, che l'ha resa famosa in tutto il mondo, è la sabbia di colore rosa. È una caratteristica che la rende diversa da tutte le altre spiagge bianche d'Italia, è una rarità. Questo colore è dovuto a minuscoli frammenti di corallo, conchiglie, gusci calcarei e scheletri di microrganismi marini. L'area è protetta, visto che si tratta di un ambiente unico e fragile del Mediterraneo che non può subire l'assalto di barche, navi, turisti. Infatti è vietato l’accesso all’arenile sia via terra che via mare ed è consentito visitare la Spiaggia Rosa solo in presenza delle Guide del Parco autorizzate.

Spiaggia Rosa, Isola di Budelli

Chiaia di Luna, Ponza

Chiaia di Luna è una suggestiva baia lungo la costa sud-occidentale caratterizzata, come suggerisce il nome, da una forma a mezzaluna. Le acque limpide e cristalline si abbinano alle alte falesie di tufo bianco e giallo che circondano la riva. È un luogo unico, protetto da un regolamento molto rigido, necessario per preservarne gli equilibri. I tour in barca sono un modo perfetto per avvicinarsi alla spiaggia e ammirarla in tutta la sua bellezza, mentre gli appassionati di sport acquatici qui troveranno un paradiso per lo snorkeling, grazie alla trasparenza delle acque e alle tante forme di vita marina presenti.

Chiaia di Luna, Ponza

Bagni della Regina Giovanna, Sorrento

Queste piscine naturali si trovano sul promontorio di Punta Capo a Sorrento, per la precisione sulla costa dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella. È una vera e propria oasi naturale. Il nome Bagni della Regina Giovanna fa riferimento alla Regina Giovanna II d’Angiò-Durazzo, che pare amasse particolarmente questi luoghi, dove trascorreva sempre le estati. Oggi l'ingresso ai Bagni è gratuito ma contingentato, proprio per proteggere la baia dall'overtourism e dal sovraffollamento.

Bagni della Regina Giovanna, Sorrento

Spiaggia dell’Arcomagno, San Nicola Arcella

La Spiaggia dell'Arcomagno è un gioiello del Mar Tirreno sulla Riviera dei Cedri, in Calabria. È una baia di sabbia e ciottoli racchiusa in un anfiteatro in miniatura a forma di mezzaluna, chiuso intorno da imponenti rocce che fanno da protezione. L'acqua ha un caratteristico colore azzurro chiarissimo, difatti arrivare a nuoto è l'ideale: in barca, pedalò, o a nuoto da una spiaggetta vicina. In alternativa c'è un sentiero che taglia il versante roccioso, per chi predilige le passeggiate.

Spiaggia dell’Arcomagno, San Nicola Arcella

Riserva di Vendicari, Sicilia

Vendicari offre più di 7 Km di spiagge, tra le più belle della Costa Ionica. La Spiaggia di Vendicari è uno dei litorali più amati e frequentati, caratterizzata da un lunghissimo litorale sabbioso, un fondale basso che degrada dolcemente verso il largo, acque cristalline verdi-azzurre. Due sono le sue caratteristiche principali, che la rendono unica: i resti dell’antica tonnar e la Torre Sveva, che conferiscono al paesaggio ancora più magia.

Riserva Naturale Vendicari

Spiaggia dei Conigli, Lampedusa

La Spiaggia dei Conigli in Sicilia può ospitare un numero limitato di persone. Si è scelto di mettere un biglietto d'ingresso e limitare gli ingressi per proteggere questo luogo così prezioso. Oggi si può accedere prenotando il turno mattutino o quello pomeridiano, da massimo 550 persone ciascuno. Il costo è di 1,30 euro a prenotazione (per una o due persone). Chi accede deve ruspettare scrupolosamente il regolamento, che vale sia per la spiaggia e che per la Riserva Naturale Isola di Lampedusa: per esempio non è consentito giocare a pallone né utilizzare sedie, sdraio, lettini, ma solo ombrelloni e teli da mare.

Isola di Lampedusa