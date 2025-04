video suggerito

È italiana la migliore spiaggia del mondo del 2025: la classifica Ecco quali sono le migliori spiagge da visitare questa estate. La classifica mondiale vede in cima un'italiana: è Cala Goloritzè in Sardegna.

A cura di Giusy Dente

Cala Goloritzè, Sardegna

È tempo di cominciare a programmare le vacanze estive e si sa, la meta più gettonata è sempre il mare, quella che riscuote più successo quando c'è da decidere la destinazione. Non c'è bisogno di spostarsi fino all'altro capo del mondo, fino ai Tropici o ai Caraibi: il nostro Paese vanta spiagge bellissime, raggiunte ogni anno da migliaia di turisti che subiscono il fascino delle nostre coste. Nella classifica delle 50 spiagge più belle del mondo c'è un'italiana al primo posto: è Cala Goloritzè in Sardegna.

La spiaggia più bella del mondo è Cala Goloritzè in Sardegna

La classifica è frutto di innumerevoli giorni trascorsi dai Beach Ambassador e dal team di World's 50 Beaches alla scoperta delle spiagge in tutto il mondo. Oltre 1.000 professionisti del settore turistico hanno votato per la lista di quest'anno. L'elenco è stato stilato in base a una serie di fattori come: la fauna selvatica, il suo stato incontaminato, le attività commerciali, l'accessibilità e le acque. Nella top 50 mondiale è proprio italiana la spiaggia in cima.

Spiaggia di Bang Bao, Thailandia

In vetta alla classifica mondiale, infatti, troviamo infatti Cala Goloritzè. L'altra spiaggia italiana premiata è La Pelosa (al 50esimo posto). Cala Goloritzè è patrimonio dell'UNESCO dal 1995 e l'ingresso costa 7 euro, ma le acque azzurre e le spettacolari scogliere calcaree valgono senza dubbio la pena. Le barche non possono avvicinarsi a meno di 200 metri dalla riva, quindi ci si può arrivare a nuoto oppure percorrere il sentiero escursionistico. Il suo paesaggio unico ha colpito i giudici che hanno speso parole di grande elogio.

Boulders Beach, Sudafrica

Nelle motivazioni si legge:

Cala Goloritzé è più di una semplice spiaggia: la sua bellezza selvaggia ha il potere di emozionare fin dal primo sguardo. Che si guardi dall'alto o si stia in riva al mare con i piedi immersi nell'acqua, lo scenario è davvero mozzafiato. L'acqua qui è incredibilmente limpida e perfetta per nuotare, ma ciò che distingue davvero questa spiaggia sono i grandi sforzi di conservazione che la proteggono. Cala Goloritzé è straordinariamente preservata. È il perfetto connubio tra una bellezza naturale incontaminata e un'esperienza balneare senza pari.

L'anno scorso al primo posto c'era Trunk Bay nelle Isole Vergini americane con l'italiana Cala Mariolu al secondo posto.

Spiaggia di Entalula, Filippine

Quali sono le migliori spiagge d'Europa in classifica

La Spiaggia di Entalula nelle Filippine e la Spiaggia di Bang Bao si sono aggiudicate il secondo e il terzo posto nella classifica mondiale. A rappresentare l'Europa ci sono le spiagge di Fteri e Voutoumi, entrambe in Grecia, Playa de Rodas in Spagna, Keem Beach (Irlanda), Santa Giulia (Francia).

Anse Source D'Argent, Seychelles

Quali sono le 50 spiagge più belle del mondo

Cala Goloritzè, Italia Spiaggia di Entalula, Filippine Spiaggia di Bang Bao, Thailandia Spiaggia di Fteri, Grecia PK 9 Beach, Polinesia francese Canto de la Playa, Repubblica Dominicana Anse Source D'Argent, Seychelles Nosy Iranja, Madagascar Spiaggia di Ofu, Samba Americana Grace Bay, Turks e Caicos Baia Turchese, Australia Boulders Beach, Sudafrica Spiaggia Rosa, Indonesia Shoal Bay East, Anguilla Laguna di Detwah, Yemen Spiaggia di Voutoumi, Grecia One Foot Island, Isole Cook Playa de Rodas, Spagna Playa Balandra, Messico Pontal do Atalaia, Brasile Wharton Beach, Australia Cayo de Agua, Venezuela Seven Mile Beach, Isole Cayman Cayo Zapatilla, Giappone Baia Do Sancho, Brasile Baia di Horseshoe, Bermuda Isola di Palambak, Indonesia Freedom Beach, Thailandia The Baths, Isole Vergini britanniche Anse Georgette, Seychelles Spiaggia di Ffryes, Antigua e Barbuda Grand Anse, Grenada Spiaggia di Le Morne, Mauritius Bahía de las Águila, Repubblica Dominicana Meads Bay, Anguilla Porto Katsiki, Grecia Spiaggia di Nudey, Australia Bon Bon Beach, Filippine Spiaggia di Saadiyat, Emirati Arabi Uniti Spiaggia di Goyambokka, Sri Lanka Playa Punta Uva, Costa Rica Siesta Beach, Stati Uniti Spiaggia di Paje, Zanzibar Piccola spiaggia di Bonaire, Bonaire Cathedral Cove Beach, Nuova Zelanda Santa Giulia, Francia Baia di Gardner, Ecuador Keem Beach, Irlanda Banco di sabbia di Kuramathi, Maldive La Pelosa, Italia