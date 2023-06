Le 10 spiagge più belle di Nuoro e provincia A Nuoro e dintorni si trovano spiagge incantevoli. La più famosa è la spiaggia di Baunei, che svetta al primo posto della classifica Cinque Vele 2023.

Nuoro è uno dei capoluoghi di provincia della Sardegna, situata nella parte centro-orientale dell'isola. La città dista circa 50 km dal mare. Nei dintorni ci sono spiagge incantevoli, con angoli tutti da scoprire. La spiaggia di Baunei si è piazzata al primo posto nella classifica Cinque Vele 2023, stilata da Legambiente e Touring Club Italiano.

A questa se ne affiancano altre molto famose: Berchida (eletta nel 2009 come il litorale più bello d'italia), Orosei, Cala Fuili, Cala Luna, Bidderosa, Cala Gonone, Capo Comino.

Berchida

La spiaggia di Berchida offre uno spettacolo imperdibile. È una meta gettonata tra i vacanzieri, sia quelli alla ricerca di relax che quelli più appassionati di avventura. Si trova nel territorio di Siniscola,​ in Baronìa. Il territorio tutt'intorno è dominato dalla macchia mediterranea, la sabbia è fine e i colori del mare variano dal turchese al verde, con fondali bassi. Nelle vicinanze ci sono due aree archeologiche: Conca Umosa e Paule e' Luca.

Baunei

Baunei si trova nella regione dell'Ogliastra, in una posizione panoramica strategica che le conferisce un panorama mozzafiato: Baunei domina dal rilievo roccioso la vallata sottostante, a quasi 500 metri d’altezza. Il litorale è lungo 40 chilometri, un tratto selvaggio e suggestivo.

Marina di Orosei

Orosei è una cittadina delle Baronie che unisce le bellezze del mare e quelle della montagna. Lungo la costa (lunga 20 chilometri) la sabbia dorata si alternata agli strapiombi, bagnata da acqua cristallina. Il mare è perfetto per le immersioni, ma essendo una zona molto ventilata si presta molto bene anche alle attività dei surfisti.

Cala Fuili

Cala Fuili si trova nel golfo di Orosei ed è una location da sogno entrata anche nella storia del cinema. È infatti stata set del film Travolti da un insolito destino (1974) con Mariangela Melato e Giancarlo Giannini. Alla spiaggia di s​abbia​ bianca mista a sassi (con scogli affioranti in vista) si arriva scendendo una scalinata scavata nella roccia e attraversando un bosco di vegetazione mediterranea.​ Questo percorso lo rendo un luogo perfetto anche per gli appassionati di trekking. Amano Cala Fuili anche gli appassionati di immersioni e snorkeling. In zona è facilmente raggiungibile la grotta di Ispinigoli: qui si trova una colonna stalagmitica di 38 metri, la più alta d’Europa.

Cala Luna

Cala Luna è un'altra perla del golfo di Orosei, una spiaggia lunga 8700 metri che sembra un paradiso caraibico, racchiuda in un'insenatura circondata da un mare limpido. Il fondale è basso nei primi metri, ma poi diventa rapidamente profondo, dunque perfetto per immersioni e pesca subacquea. Vi si può arrivare via mare, comodamente con imbarcazioni private, gommoni o battelli, oppure via terra. In questo caso il percorso è un po' più tortuoso, ma consente di ammirare le meraviglie del paesaggio: c'è un sentiero per auto e bici che parte da Cala Fuili, mentre un'altra possibilità è il percorso a piedi.

Cala dei Gabbiani

Siamo anche qui nella costa centro-orientale della Sardegna, per la precisione lungo la costa di Baunei nel golfo di Orosei. È attaccata a Cala Mariolu, ma meno famosa di quest'ultima. La spiaggia prende il nome dai numerosi gabbiani che trovano rifugio nella caletta deserta quando fa sera.

Cala Mariolu

Cala Mariolu, nel territorio del Baunei, è chiamata dai sardi "is pùligi de nie" (le pulci di neve): il nome deriva dai piccoli sassolini bianchi di forma tondeggiante che si trovano sulla sabbia. Altra sua caratteristica è la presenza di uno scoglio enorme che divide la parte nord della spiaggia, usata come trampolino e come pontile per le barche.

Oasi di Bidderosa

Finissima sabbia bianca, cinque calette in un parco di 860 ettari di vegetazione mediterranea rigogliosa, rilievi di granito, mare cristallino con fondale basso: è l'oasi di Bidderosa. È immersa nel verde del bosco circostante, difattiè un luogo gettonato per le escursione di trekking: i visitatori amano spingersi nella riserva.

Cala Gonone

Al centro del golfo di Orosei c'è Cala Gonone. La spiaggia è dotata di tutti i servizi: lidi attrezzati con lettini e ombrelloni, parcheggio, ristoranti, possibilità di escursione alle grotte del Bue Marino e del Fico. La sua unicità sta nella colorazione aranciata della spiaggia, dovuta alla parete di detriti calcarei alle sue spalle: i raggi solari creano suggestivi effetti cromatici. Alla sabbia fine si alternano gruppi di scogli e ciottoli.

Capo Comino

Capo Comino è un gioiello dell'omonima borgata turistica di Siniscola e forma un litorale unico con s’Ena ‘e sa Chitta ("la spiaggia dei confetti"). È una lunga distesa di sabbia, una spiaggia ampia alle cui spalle si innalzano enormi dune. A una delle estremità della spiaggia c'è uno storico faro, posizionato davanti alla piccola isola Ruja, raggiungibile a nuoto o a piedi.