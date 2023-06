Cinque Vele 2023: il mare più bello è in Sardegna con 7 località, seguono Toscana e Puglia 21 spiagge hanno conquistato le Cinque Vele. La regione più premiata è la Sardegna (7 località). Seguono Toscana con 4, Puglia e Campania con 3, Sicilia con 2.

Baunei (Pexels)

Legambiente e Touring Club Italiano hanno assegnato a 21 località marine le Cinque Vele. Spicca tra tutti il mare della Sardegna, la regione più premiata con ben 7 località di cui una sul gradino più alto del podio. La prima in classifica è infatti la spiaggia di Baunei, in provincia di Nuoro. Buoni risultati anche per la Toscana (con 4 località), Puglia e Campania (con 3), Sicilia (con 2). Alle località marine si aggiungono poi 12 comuni lacustri distribuiti in 6 regioni.

Il podio delle Cinque Vele 2023

La Sardegna è la regione più premiata. Hanno ottenuto le prestigiose Cinque vele di Legambiente e Touring Club Italiano: Baunei (Nu) al primo posto, Domus de Maria (Su), Bosa (Or) e Cabras (Or), l'Area Marina Protetta della Penisola del Sinis, l’Isola di Mal di Ventre, Posada (Nu), Budoni (Ss) e Santa Teresa di Gallura (Ss). Segue la Toscana in seconda posizione. Qui le Cinque Vele sventolano sull'Isola di Capraia (Li), a Castiglione della Pescaia (Gr), l'isola del Giglio e di Capalbio (Gr).

Pantelleria (Pixabay)

Secondo posto per Nardò (Le). In Puglia premiate anche Porto Cesareo (Le) e Vieste (Fg), per la prima volta in classifica. Sul terzo gradino del podio spicca invece Pollica-Acciaroli-Pioppi (Sa). Le altre spiagge della Campania premiate, assieme a quest'ultima, sono San Giovanni a Piro (Sa) e San Mauro Cilento (Sa). Poco più a sud, in Basilicata, si conferma a Cinque Vele anche il comune di Maratea (Pz) mentre in Sicilia il premio va Pantelleria (Tp) e a Santa Marina Salina (Me). Oltre Vieste, altra new entry è Tropea (in Calabria).

Vieste (Pixabay)

I premi alle località lacustri

La classifica delle Cinque vele tiene conto non solo delle località marine, ma anche di quelle lacustri. Quest'anno sono entrate in classifica sei regioni, con una new entry: Scanno (Aq), sul lago omonimo in Abruzzo. Il primo posto spetta al comune di Molveno (in provincia di Trento). Proprio le province autonome di Trento e Bolzano si confermano le più premiate con quattro località in tutto. Molveno ha catturato l'attenzione per la sua strategia di sviluppo del territorio basata su ingressi contingentati. Dare un numero di presenza giusto e adeguato, consente di tenere in equilibrio tutela dell'ambiente e turismo, cittadini del posto e persone che giungono da fuori per visitarlo, senza eccedere col numero di ospiti.

Hanno ottenuto il riconoscimento anche Ledro (Tn) sul lago omonimo, Fiè allo Sciliar (Bz) sul lago di Fiè, Appiano sulla Strada del Vino (Bz) sul lago di Monticolo, Alpago (Bl) sul Lago di Santa Croce, Sospirolo (Bl) sul Lago del Mis, Massa Marittima (Gr) sul lago dell'Accesa, Avigliana (To) sul lago omonimo e Cannero Riviera (Vb) sul Lago Maggiore. Per la Lombardia, confermate due località sulla riva occidentale del Lago di Garda: Gardone Riviera (Bs) e Toscolano Maderno (Bs).