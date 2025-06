video suggerito

Le isole italiane più belle per le vacanze estive 2025 Da Ponza a Procida, passando per Palmarola e La Maddalena, ecco quali sono le isole italiane più belle da scegliere per le vacanze estive 2025.

A cura di Giusy Dente

Procida

Per l'estate 2025 sarà boom di presenza sulle isole italiane, luoghi che attirano ogni anno milioni di turisti per il loro mare, le spiagge, i paesaggi, il clima, l'atmosfera. Alcune sono rinomate in tutto il mondo, vere e proprie perle da tutelare e proteggere. Per chi viene dall'altro capo del mondo, ma anche per gli italiani stessi che hanno voglia di non allontanarsi troppo questa estate e godersi le bellezze nazionali, ecco quali sono le isole italiane più belle da scegliere per le vacanze estive 2025.

Ponza

Ponza

Ponza si trova nel Golfo di Gaeta davanti a San Felice Circeo. L'isola tra calette da scoprire, tesori archeologici e grotte con acqua cristallina è l'ideale per chi cerca il relax e il contatto con la natura, tra passeggiate e nuotate. Molto vivace anche la vita notturna, così da accontentare anche i più festaioli. Il porto più vicino è quello di Anzio.

Palmarola

Palmarola

Il porto di Ponza (distante 5 miglia) è l'unico scalo per chi vuole raggiungere e visitare l'isola di Palmarola, la più selvagge tra le isole Pontine nel Lazio. È un'isola di origine vulcanica nota soprattutto per le sue cosiddette Galere: sono scogliere suggestive fatte di ossidiana, un vetro nero purissimo.

Isola del Giglio

Isola del Giglio

Da Porto Santo Stefano (GR) c'è solo un'oretta di navigazione per giungere sull'isola, situata nella punta meridionale della Toscana. Qui le spiagge principali, da visitare assolutamente, sono 4: la spiaggia del Campese che è quella più grande, la spiaggia delle Cannelle, dell’Arenella e delle Caldane.

Isola d'Elba

Isola d'Elba

Per raggiungere l'Isola d'Elba il traghetto parte da Piombino Marittima. È un luogo di incontaminata bellezza, un vero e proprio paradiso dove è possibile trovare alcune delle spiagge più belle d'Italia, tutte diverse tra loro. Ia paesaggi, infatti, sono molto variegati: distese di sabbia, spiagge di ciottoli, piccole calette nascoste, scogli. Le più conosciute e frequentate sono a sud certamente Fetovaia, Cavoli e Laconella, la Biodola a nord.

Capri

Capri

Capri significa dire "faraglioni", il simbolo dell'isola. Sono tre e la loro immagine è quella che viene subito in mente pensando all'isola. I loro nomi sono: faraglione Stella, Mezzo con la sua per galleria naturale e faraglione Scopolo, dove vive una specie unica di rettile, la lucertola azzurra che si mimetizza tra le onde del mare. Tappa fissa per i turisti è sicuramente la Grotta Azzurra, con le sue acque color acquamarina.

Procida

Procida

Procida è la perla del Golfo di Napoli. Procida, amata dalle famiglie in cerca di relax così come dalle comitive di amici che cercano avventura e divertimento. Soddisfa le esigenze di tutti i viaggiatori, in particolare chi vuole godersi i suoi angoli di paradiso. La Spiaggia della Chiaiolella o Ciracciello è quella più frequentata dell’isola, il tratto più lungo. Decisamente più nascosto, ma da non perdere, è la Spiaggia della Chiaia, raggiungibile solo a piedi o via mare. La Baia dei Tramonti Rosa, invece, è quella più panoramica. Si chiama così proprio perché quando cala il sole, nell'ora del tramonto, tutto intorno si tinge di un intenso colore rosa.

La Maddalena

La Maddalena

L'arcipelago di La Maddalena fa parte dell'omonimo parco nazionale ed è costituito da varie isole e isolotti, tra cui: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Budelli, Santa Maria, Razzoli. L'Isola omonima è l'unica abitata tra tutte e la più frequentata dai turisti, che si concentrano soprattutto nella parte nord, quella di Porto Massimo. L'unico modo per raggiungere l'ìsola è in traghetto da Palau.

Isole Tremiti

Isole Tremiti

L'arcipelago delle Tremiti, a nord del promontorio del Gargano, è costituito dalle isole di: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa, il Cretaccio e La Vecchia. Cala Matano o Cala Duchessa è la più famosa dell’arcipelago, situata in un'insenatura che la rende un luogo magico e unico.