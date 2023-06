La mappa delle 10 spiagge più belle di Olbia Olbia si trova a nord-est della Ssrdegna. La mappa delle spiagge più belle include Pittolongu, Porto Istana, Punta Molara, Cala Brandinchi, La Cinta.

Olbia è una delle principali città della Sardegna: si affaccia sul golfo ed è circondata da una catena montuosa. Ha una storia antichissima: stando ai reperti archeologici, risalirebbero al neolitico medio (4000-3500 a.C.) le prime testimonianze della presenza umana nel territorio. Il luogo è stato frequentato da fenici e greci, romani, bizantini. Proprio greca sarebbe l'origine del nome. Olbia deriverebbe da ὄλβιος (ólbios) che significa felice, fortunato.

Ci sono due aree naturali: Tavolara e Punta Coda Cavallo. La mappa delle spiagge più belle include Pittolongu, spiaggia delle Saline, spiaggia del Dottore, le spiagge di Porto Istana, Punta Molara, Cala Brandinchi.

1. Playa di Pittulongu

La spiaggia di Pittulongu è vicina al centro cittadino, una delle più iconiche del posto, racchiusa tra Costa Smeralda e Tavolara. È una spiaggia attrezzata di sabbia chiara, chiamata anche Puntale Lungo, che si estende a forma di mezzaluna. È frequentata sia da chi è alla ricerca di relax sia da chi invece ama cimentarsi con sport acquatici come windsurf, immersioni e snorkeling.

2. Spiaggia delle Saline

È una striscia di sabbia bianca e finissima che degrada dolcemente in acque azzurre e trasparenti. Le Saline fa parte del territorio di Calasetta ed è vicina all'isola di Sant'Antioco, la più estesa dell’arcipelago del Sulcis. Essendo una località particolarmente ventilata è frequentata dagli sportivi, da chi ama praticare kite-surf e windsurf.

3. Spiaggia delle tre sorelle

Bisogna specificare che in realtà si tratta di un insieme di tre calette, chiamato col nome di Sas Enas Appara o delle Tre Sorelle. Sabbia chiara e leggermente dorata, acqua limpida e pulita, vegetazione selvaggia: è un posto di incontaminata bellezza, senza servizi. È preferibile raggiungere le spiagge via mare, ma in alternativa è possibile arrivare tramite un sentiero percorribile a piedi, una stradina privata.

4. Spiaggia del Dottore

Siamo a nord-est della Sardegna sulla costa olbiese, sul caratteristico promontorio di Capo Ceraso e nelle vicinanze dell'isola di Tavolara. Il nome insolito pare derivi dalla presenza di un'abitazione antica in pietra, un tempo di proprietà di un medico che la abitava in solitaria. A differenza di altre spiagge, raggiungibili anche coi mezzi pubblici e con parcheggi nelle vicinanze, questa è raggiungibile solo a piedi o via mare. Il mare poco profondo, con le sue verdi acque color smeraldo, è tra i più belli della Sardegna e difatti è una spiaggia molto frequentata. I più avventurosi posso esplorare le tante calette nascoste dislocate nei paraggi, immerse nella vegetazione mediterranea e circondate da rocce.

5. Porto Istana

Lido del Sole, Le Saline, Bunthe, Li Cuncheddi sono le quattro splendide cale di Porto Istana. La baia è vicina a Olbia: si trova ai piedi di capo Ceraso, il promontorio di Murta Maria all’interno del golfo di Olbia. Le quattro spiagge sono separate l'una dall'altra da fasce rocciose, tra graniti rosa e arbusti mediterranei. Sono tutte caratterizzate da sabbia bianca finissima e fondali bassi, dunque sono perfette per essere frequentate anche dai bambini. Proprio i fondali sono una meta ambitissima, per le loro bellezze di flora e fauna: vi si recano gli appassionati di immersioni e snorkeling.

6. Punta Molara

Siamo nel territorio di San Teodoro, lungo la costa della Gallura. Vi si arriva imboccando la statale e seguendo le indicazioni prima per Monte Petrosu e poi per Punta Molare. Nelle vicinanze c'è un parcheggio da cui proseguire a piedi, dopo aver lasciato la vettura. Nella zona c'è anche un campeggio. La spiaggia è circondata da vegetazione mediterranea e circondata da acque di colore azzurro-verde smeraldo.

7. Cala Brandinchi

È soprannominata piccola Tahiti, perché a primo impatto sembra di trovarsi più che in Sardegna in una spiaggia esotica. È un paradiso tropicale, il piccolo tesoro di San Teodoro, incastonato tra Punta Sabbatino e Capo Coda Cavallo, quasi di fronte all’imponente Tavolara. La striscia di sabbia bianca e fine è affiancata da un mare limpido e cristallino, con fondali molto bassi, quasi a effetto piscina. È un'oasi di pace e tranquillità, dove riposarsi oppure cimentarsi con lo sniorkeling, visto che oltre gli scogli i fondali sono abitati da una ricca fauna marina. La vegetazione rigogliosa e selvaggia fa da padrona, tra piante aromatiche, gigli, ginepri. È una spiaggia attrezzata e dotata di tutti i servizi balneari necessari.

8. Isuledda

Ci troviamo all'estremità meridionale dell'area marina di Tavolara: è una distesa di sabbia lunga circa mezzo chilometro chiara e fine, con acque cristalline e vegetazione tipicamente mediterranea. È considerata un gioiello della costa nord-orientale della Sardegna, perché offre paesaggi mozzafiato. Il basso fondale agevola la balneazione dei più piccoli e nelle vicinanze ci sono parcheggio, ristoranti, attrezzature da noleggiare. . Nel litorale ci sono ampio parcheggio e diversi punti di ristoro. È possibile noleggiare attrezzatura balneare, patini e natanti. La spiaggia è frequentata anche da appassionati di windsurf.

9. Lu Impostu

Lu Impostu significa "luogo di spedizione": si potrebbe pensare che il passato sia quindi stato un luogo dedito all'imbarco delle merci, forse un avamposto commerciale. Si tratta di uno dei luoghi più caratteristici e frequentati della Gallura. È una spiaggia lunga un chilometro di sabbia fine e soffice, con acqua pulita che vira dall'azzurro al verde. Tutt'intorno ci sono gigli marini, ginepri, cardi. È un posto adatto alle famiglie, perché i fodnali bassi sono perfetti anche per i bambini, ma ci sono a disposizione anche tanti servizi, dai punti di ristoro all'affitto di imbarcazioni per gite e poi alberghi, un ampio parcheggio, locali.

10. La Cinta

È una delle spiagge più simboliche di San Teodoro: cinque chilometri di sabbia bianca con mare azzurro e tutt'intorno vegetazione verde, profumata e rigogliosa. I paesaggi mozzafiato la rendono meta perfetta per chi ama lunghe passeggiate, momenti di relax, osservazione. In particolare, La Cinta si presta al birdwatching. È possibile ammirare anche i fenicotteri rosa, che popolano le acque salmastre a ridosso delle dune.