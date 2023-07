Isola di Tavolara, spiagge e come arrivare sul regno più piccolo al mondo L’Isola di Tavolara è situata nella parte nord-orientale della Sardegna. Fa parte del comune di Olbia, nella regione della Gallura. Ecco la storia dell’isola, cosa vedere e quali sono le spiagge più belle da raggiungere.

Tavolara

La Sardegna è ricca di luoghi incantevoli, veri angoli di paradiso dove trascorrere le vacanze estive. Tra i tesori che vale la pena di scoprire c'è l'isola di Tavolara, situata in Gallura, lungo la costa nord – orientale della Sardegna. Fa parte dell'Area Marina Protetta di Tavolara e Capo Cavallo e ospita una base militare della NATO. Tavolara è una perla del mar Mediterraneo, con calette nascoste tutte da scoprire, acque cristallina, natura selvaggia e incontaminata. Si tratta di una montagna calcarea visibile dalla Corsica; è lunga circa 6 km, larga 1 km e posta a 565 metri sul livello. Anticamente era conosciuta col nome di Hermaea. Le spiagge più belle sono Cala Tramontana e Punta Spalmatore.

La storia dell'isola di Tavolara e cosa vedere

Il fascino dell'isola di Tavolara è legato ad un'antica leggenda tramandata nei secoli. Si racconta che Giuseppe Bertoleoni raggiunse nel 1806 l'isola disabitata di Tavolara e qui si stabilì con la famiglia. Pochi anni più tardi il re di Sardegna Carlo Alberto di Savoia approdò sull’isola e fece la conoscenza di Bertoleoni. Quest’ultimo si presentò come il re di Tavolara. Si narra che Carlo Alberto promise che avrebbe riconosciuto l'indipendenza di Tavolara, cosa che fece con una pergamena da lui firmata fatta recapitare alla prefettura di Sassari.

Tavolara

Lo Stato italiano non ha mai riconosciuto il regno di Tavolara. Si narra, però, dell'esistenza di una foto scattata quando la regina Vittoria del Regno Unito fece visita all'isola. Pare che abbia scattato una foto coi reali locali e che tale foto sia conservata a Buckingham Palace con la dicitura: "La famiglia reale di Tavolara, il più piccolo regno del mondo".

Tavolara

Le spiagge più belle di Tavolara

Tavolara è una montagna calcarea e granitica che spunta dal mare cristallino. L'oasi è alta 560 metri e lunga circa quattro chilometri. Su questa roccia che appare dal mare, si alternano zone impervie, con fantastiche sfumature di verde che si rispecchiano nell'azzurro del mare circostante. L'unica parte abitata dell'isola di Tavolara è lo stretto istmo, mentre la parte orientale è occupata da una zona militare inaccessibile.

In realtà, l'isola di Tavolara fa parte di un'area marina protetta più vasta, la riserva Tavolara Punta di Coda Cavallo istituita nel 1997. Quest'area comprende un'area vasta che si estende sul litorale di Loiri Porto San Paolo, Olbia e San Teodoro e da Capo Ceraso fino ad arrivare Punta s'Isuledda. Fanno parte dell'oasi anche le piccole isole di Molara, Molarotto, Proratora, l'isola Piana e Isola dei Cavalli.

Tavolara

La montagna di granito dell'Isola di Tavolara è ricca di spiaggette incatevoli di colore rosa, che si aprono tra la macchia mediterranea. Le acque che circondano l'isola sono di un blu intenso e sono amate per la possibilità di praticare snorkeling. Punta Spalmatore è una sorta di isoletta collegata ad un istmo di sabbia. Questa spiaggia è bagnata ai due lati da un mare da sogno che la rende un'oasi spettacolare. Dal porto di Tavolara, comincia una lunga spiaggia di sabbia bianca che in alcuni tratti si presenta mista a ciottoli. Tra le altre spiagge che meritano spicca Cala Tramontana, una arenile bianco raggiungibile attraverso un sentiero.

Tavolara

Come arrivare sull'Isola di Tavolara

Il modo più comodo per raggiungere l'isola di Tavolara è dalla costa di Poro San Paolo, la più vicina. Da questo approdo è possibile sia noleggiare gommoni e piccole imbarcazioni, che prendere parte ad escursioni dirette verso tutta l'area. I traghetti per l’isola di Tavolara partono, oltre che da Porto San Paolo, anche da Olbia, San Teodoro e Golfo Aranci. Alcune escursioni guidate in traghetto fanno sosta anche nell’isolotto di Molara con le sue piscine naturali incastonate negli scogli.