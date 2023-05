Favignana, cosa vedere e come arrivare sulle spiagge più belle dell’isola Favignana appartiene alle Egadi, è l’isola più grande dell’arcipelago siciliano, un luogo pieno di spiagge incantevoli e bellezze naturali.

Favignana è un'isola siciliana e appartiene all'arcipelago delle Egadi. Dista circa 7 km dalla costa occidentale della Sicilia, tra Trapani e Marsala. Il nome "Favignana" ha origine latina: il "favonio" era per i romani il vento caldo proveniente da ovest. Ma nel tempo è stata chiamata in diversi modi: Aegusa dai latini, Aigousa dai greci (da "Αἰγοῦσα" cioè "dove sono presenti le capre"), Aponiana, Katria, Gilia, Favognana. Figura in diversi scritti antichi, citata da Plinio, Polibio e Nepoziano. Il pittore Salvatore Fiume per riferirsi all'isola ha usato l'espressione "farfalla sul mare" per via della sua forma. Il villaggio sorge intorno a un'insenatura naturale e vicino al porto sono presenti gli edifici delle antiche tonnare della famiglia Florio.

Come arrivare sull'Isola di Favignana nell'arcipelago delle Egadi

Favignana (così come le isole Levanzo e Marettimo) è raggiungibile con traghetti, catamarani e aliscafi: questi mezzi partono dai porti di Trapani, Napoli e Marsala. Gli aeroporti più vicini sono invece quelli di Trapani Birgi o di Palermo Falcone-Borsellino: da qui è poi possibile proseguire il viaggio verso il porto di Trapani con l'autobus di linea, il taxi o pullman. Dal porto di Trapani a Favignana la durata del viaggio in aliscafo varia dai 20 ai 45 minuti, mentre in traghetto è di circa un’ora.

Cosa vedere a Favignana

Sicuramente sono le spiagge, l'attrazione principale di Favignana. Ma il posto è perfetto anche per chi, oltre alla tintarella, in vacanza ama fare movimento. Per i più attivi, è possibile affittare una bicicletta e visitare l'isola per intero, immergendosi così in pieno nella natura del posto. Favignana, infatti, fa parte della riserva naturale delle isole Egadi istituita nel 1991.

Cala Rossa

Il monte Santa Caterina è il punto più alto dell'isola: qui non si può non visitare l'omonimo castello, da cui si gode di un incredibile panorama. Il castello è raggiungibile esclusivamente a piedi, coi mezzi pubblici ci si può solo avvicinare. Da vedere assolutamente è la Tonnara Florio, ormai non più attiva ma di grande interesse storico e ricca di reperti e testimonianze. C'è poi Palazzo Florio, di proprietà della stessa famiglia, una delle più potenti della zona, protagonista anche del famoso romanzo I Leoni di Sicilia di Stefania Auci.

Le spiagge più belle dell'Isola di Favignana in Sicilia

Favignana è una meta molto tranquilla, ma per nulla noiosa. I turisti amano raggiungerla per godere delle sue bellezze naturali. Lungo i 33 km di costa ci sono baie, spiagge, grotte e calette nascoste meravigliose. Cala Rossa, così chiamata per ricordare il sangue che tinse il mare all'epoca delle guerre puniche, è raggiungibile solo a piedi ed è una delle spiagge locali più belle. Cala Azzurra si raggiunge facilmente dal centro abitato. Ci sono poi lo stabilimento di Lido Burrone, il porto naturale di Cala Rotonda (caratterizzata da numerose grotte tutte da esplorare), la selvaggia spiaggia rocciosa di Cala Faraglioni, le scogliere di Bue Marino, Calamoni, la spiaggia di Praia vicino al porto.