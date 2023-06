Le 15 spiagge più belle di Trapani e dintorni Dalla spiaggia di San Giuliano perfetta per le famiglie a Cala Rossa e Cala Azzurra (sull’isola di Favignana) per gli appassionati gli sport, ecco la mappa delle spiagge più belle di Trapani.

A cura di Giusy Dente

San Vito Lo Capo

Trapani è posizionata nella punta occidentale della Sicilia, con vista sulle isole Egadi. La costa ha una caratteristica forma a mezzaluna e un litorale lungo circa 150 Km, con spiagge che si prestano a ogni tipo di visitatore: da chi cerca relax a chi cerca avventura, da chi si vuole godere un po' di divertimento tra amici alle famiglie con bambini, che dunque puntano alla comodità e ai servizi. La costa di Trapani offre paesaggi selvaggi che si alternano a viste quasi caraibiche: a volte sembra di non trovarsi neppure in Italia.

La spiaggia di San Giuliano essendo estremamente sabbiosa è adatta ai bambini, pronta ad accogliere i loro giochi; lo stesso vale per il lido di Marausa. Viceversa, per chi è amante di snorkeling e immersioni le spiagge perfette sono Cala Rossa (sull'isola di Favignana) e la Riserva dello Zingaro. Di seguito, la mappa delle spiagge più belle di Trapani.

Spiaggia di San Giuliano

È la preferita dalle famiglie, perché caratterizzata da un fondale sabbioso e poco profondo. È anzi una delle coste più sabbiose di tutta la provincia di Trapani.

Lido di Marausa

Si trova di fronte alle Isole Egadi. Come la precedente è una spiaggia molto frequentata dalle famiglie, in particolare quelle coi bambini, perché ci sono diversi stabilimenti balneari attrezzati, dotati di ogni comfort. Oltre alla presenza di sabbia, è caratterizzata da un mare molto calmo (essendo una zona poco ventilata): ed è un mare con una temperatura più alta della media, particolarmente piacevole.

Spiaggia di Trapani

Tre Fontane

Sabbia, sabbia e ancora sabbia. Tre Fontane è una lunga distesa di sabbia perfetta per tranquille e rilassanti passeggiate. La spiaggia si trova tra Castelvetrano e Selinunte nel comune di Campobello di Mazara. La sua principale caratteristica è la presenza di sorgenti di acqua dolce.

Triscina di Selinunte

La spiaggia di Triscina si trova nella frazione balneare di Castelvetrano, nei pressi della ben nota area archeologica di Selinunte, lungo la costa meridionale della Sicilia. Dista 87 km da Trapani. È una spiaggia frequentata più che da turisti in cerca di relax e tranquillità, da appassionati di sport acquatici. In zona non mancano anche strutture dove noleggiare le attrezzature necessarie. È una zona ventilata, con angoli di vegetazione selvaggia, spiaggia con sabbia dorata, acqua pulitissima.

Playa di Castellamare del Golfo

Castellammare del Golfo è il paese d'origine del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le due spiagge più famose sono Playa e Petrolo. Quest'ultima è molto piccola, raggiungibile solo con una scalinata. La prima, invece, è la più grande, un lungo litorale dove si alternano spiagge libere e stabilimenti balneari attrezzati. Il litorale prosegue poi con le spiagge di Guidaloca e Scopello. Playa è perfetta per praticare snorkeling: i fondali sono tutti da esplorare, con diverse specie di fauna e flora marina. Ma è anche frequentata per il surfcasting, quando vento e mare mosso consentono.

Favignana

Spiaggia dei Faraglioni di Scopello

Le spiagge più belle di Scopello sono Guidaloca, Cala Mazzo, Cala Bianca, Cala Rossa, Punta Pisapia. Il paesaggio è dominato dai faraglioni, nelle cui vicinanze è stato ricreato il ristorante della fiction Màkari. La spiaggia dei Faraglioni, in particolare, è molto piccola e per questo sempre molto affollata d'estate, soprattutto nelle ore di punta. Il mare è perfetto per lo snorkeling e il diving, ma anche per organizzare escursioni in barca. Proprio Scopello è il punto di partenza per raggiungere la meravigliosa Riserva dello Zingaro

Baia di Cornino

La baia si trova alle pendici del Monte Cofano, vicino alla Grotta Mangiapane: con la sua magia ha conquistato anche Dolce&Gabbana, che proprio qui hanno girato una loro campagna pubblicitaria. Il litorale alterna spiaggia attrezzata e scogliera naturale, con un mare verde-azzurro dalle sfumature cangianti, che regala al luogo un aspetto pittoresco e incantato.

Marinella di Selinunte

La natura qui si mescola alla storia, all'archeologia. La spiaggia si trova infatti in un luogo di grande interesse turistico per una duplice ragione: non solo la bellezza del paesaggio marino, ma anche la vicinanza ai resti archeologici di Selinunte. Vicino al litorale, con sabbia gialla finissima e mare azzurro, si distinguono le spiagge dell'Acropoli (sotto i resti di Selinunte) e La Pineta (dentro una riserva naturale).

Cornino

Capo Feto

Visitare Capo Feto è come teletrasportarsi su un'isola caraibica, data la bellezza di questo posto, che all'apparenza sembra quasi estraneo al tipico paesaggio balneare italiano/europeo. In realtà i litorale è caratterizzato da sabbia bianca e fine, il mare vanta tutte le sfumature del verde e dell'azzurro, ma tutt'intorno è ben visibile una rigogliosa e tipica vegetazione mediterranea. Capo Feto ha qualcosa di selvaggio che la rende unica. Essendo una zona ventilata, si presta bene a sport come il kitesurf.

Punta Tramontana di Marsala

Punta Tramontana (Marsala) viene scelta soprattutto da chi, in vacanza, è alla ricerca di relax. Oltre a essere vicina alla città e quindi facilmente raggiungibile, è anche perfetta per chi ama prendere il sole e riposarsi in spiaggia: acque cristalline, sabbia bianca e fine, fondali sabbiosi e poco profondi. Il panorama con vista sull'isola di Mozia è mozzafiato.

Scopello

Riserva dello Zingaro

La Riserva è perfetta per gli amanti della natura e dello snorkeling. È una delle riserve naturali più belle d'Italia, ricca di flora e fauna variegata, con un mare caraibico, calette tutte da esplorare Non mancano anche reperti dell'epoca paleolitica e grotte antichissime. È consigliabile arrivare via mare piuttosto che via terra: in questo caso il percorso è un po' più scomodo.

San Vito Lo Capo

È un luogo magico, la perla della costa Gaia, una delle mete preferite dei turisti che ogni anno scelgono la Sicilia per le loro vacanze estive, soprattutto quelli alla ricerca di una mare bellissimo. La cittadina è incastrata tra il promontorio del Monte Monaco e la Piana dell’Egitarso. La spiaggia cittadina si trova proprio al piedi del Monte Monaco, ma lungo il litorale se ne trovano altre di uguale bellezza: Cala del Bue Marino, Santa Margherita.

Favignana

Cala Rossa

Sull'isola di Favignana ci sono Cala Rossa e Cala Azzurra. Vi si arriva prendendo il traghetto a Trapani fino a Punta San Leonardo, proseguendo poi su Strada Punta Marsala fino alla spiaggia scelta. Cala Rossa è una spiaggia selvaggia molto ventilata, di scogliere e roccia che si presta bene agli sport acquatici, consigliata soprattutto ai nuotatori provetti.

Cala Azzurra

Cala Azzurra è quasi l'opposto della precedente: si trova in una zona protetta dai venti, l'acqua è calma e la spiaggia è prevalentemente si sabbia finissima e chiara, quasi bianca.

Praia di Favignana

A Favignana si trova anche la Spiaggia Praia, nei pressi del centro abitato dell'isola. Praia è un vero e proprio paradiso: sabbia colo oro, mare limpido con acqua cristallino.