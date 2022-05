Le 10 spiagge più belle di San Vito Lo Capo, i Caraibi della Sicilia Quali spiagge vedere a San Vito Lo Capo? Tra acque cristalline e mare dalle infinite sfumature di blu, sabbia chiara e morbida circondata da una ricca vegetazione Mediterranea, questa è la cornice per le vostre vacanze estive a San Vito Lo Capo, i Caraibi della Sicilia.

San Vito Lo Capo è una località balneare nella provincia nord di Trapani, situata precisamente nella zona nord-occidentale della Sicilia, nel golfo di Macari. Il mare è meraviglioso, tanto da essere paragonato a quello dei Caraibi. Un viaggio a San Vito Lo Capo è una meravigliosa esperienza per chi ama il mare e la natura. Infatti, il paese è incastonato tra due luoghi naturali considerati i più belli d'Italia: la Riserva dello Zingaro e la Riserva di Monte Cofano e il territorio si estende tra il promontorio del Monte Monaco e la piana dell'Egitarso. Tra spiagge bianchissime e mare cristallino, ma anche scogliere, calette e vere e propri scenari caraibici: ecco quali sono le spiagge da non perdere a San Vito Lo Capo e dintorni.

La grande spiaggia di San Vito Lo Capo

La spiaggia di San Vito Lo Capo, con il Monte Monaco sullo sfondo

La spiaggia del centro di San Vito Lo Capo è un enorme arenile libero lungo tre chilometri. La sabbia è bianca ed il mare cristallino con fondali abbastanza bassi. Il litorale di San Vito Lo Capo è delimitato a oriente dal Monte Monaco ed ad Ovest dal faro. Anche se la maggior parte della spiaggia è libera, sono presenti alcuni stabilimenti balneari dotati di tutti i comfort. Da qualche anno, inoltre, sulla spiaggia di San Vito Lo Capo è nato il progetto "Zero Barriere" grazie al Centro Addestramento Acquatico "A.S.D. Project Diver" che, con personale qualificato, permetterà agli utenti con diverse abilità motorie di accedere alla spiaggia.

Nel 2021 la grande spiaggia di San Vito Lo Capo è stata premiata con la bandiera verde, quindi particolarmente adatta ai bambini. Nonostante a questa località non siano state assegnate bandiere blu 2022, il territorio offre ugualmente un mare cristallino, servizi ad hoc e paesaggi mozzafiato.

Tipologia di spiaggia: libera, bianca

Cala Bue Marino

Spiaggia dell’Isulidda

Una delle spiagge più belle di San Vito Lo Capo è quella di Bue Marino, un vero paradiso che ha ricevuto molti premi e riconoscimenti. La caletta fa innamorare tutti i turisti per le sue meravigliose acque cristalline. La spiaggietta è formata da ciottoli bianchi ed è libera. Ma le bellezze non finiscono qui, a poca distanza si raggiungono le falesie di Cala mancina, amate dagli scalatori. Nelle vicinanze un altro tesoro è la spiaggetta dell'Isulidda, che prende il nome dall'isolotto posto davanti. È ricca di grotte da esplorare, perfetta per chi ama praticare lo snorkeling e le immersioni subacquee.

Tipologia di spiaggia: caletta, spiaggia a ciottoli

Spiaggia di Macari

Spiaggia di Macari

Un'altra spiaggia meravigliosa nei pressi di San Vito Lo Capo è Macari, situata fra le Riserve naturali del Monte Cofano e dello Zingaro. E' una spiaggia con un ampio arenile bagnato da acque trasparenti, con meravigliose calette incastonate nella roccia, per questo è molto amata dagli escursionisti. La spiaggia di Macari è prevalentemente libera però è possibile richiedere sdraio ed ombrelloni.

Tipologia di spiaggia: calette, spiaggia libera

La Riserva dello Zingaro

La Riserva dello Zingaro

7 chilometri di costa immersi nella natura selvaggia. Questa è la Riserva dello Zingaro, dove si susseguono baie, calette e grotte bagnate da un mare veramente fantastico. L'ingresso alla Riserva costa 5 euro a persona e potrete scendere nelle varie calette, alcune più agevoli ed altre più impervie.

La prima spiaggia della Riserva entrando dal comune di San Vito è la Tonnara dell'Uzzo dove ci sono due spiaggette di ciottoli, una raggiungibile solo via mare, mentre più avanti a Cala Capreria il mare è ideale per chi ama le immersioni o lo snorkeling. Non lontano si può accedere alla Grotta dell’Uzzo, uno siti archeologici preistorici più importanti di tutta la Sicilia. Un'altra grotta meravigliosa è quella dei Cavalli, dove si ammirano pitture rupestri e si può accedere anche ad una piccola spiaggetta. Altre Cale meravigliose della Riserva dello Zingaro sono Cala Beretta, Cala Marinella, Cala Varo e Punta della Capreria.

Tipologia di spiagge: calette, grotte

Cala Tonnarella dell'Uzzo

Cala dell’Uzzo

Tra le calette della Riserva dello Zingaro un posto a sé merita sicuramente Cala Tonnarella dell'Uzzo, situata all'ingresso Nord della Riserva e facilmente raggiungibile a piedi. Il sentiero per raggiungere la caletta passa per il Museo delle attività marine e si prolunga per 700 mt. Sicuramente Cala Tonnarella dell'Uzzo è tra quelle più frequentate ma anche tra le più belle della riserva.

Tipologia di spiaggia: caletta, a ciottoli

Spiaggia di Castelluzzo

Castelluzzo

Situata in uno straodinario ambiente naturale, tra olivi e macchia mediterranea, la spiaggia di Castelluzzo dista solo 10 minuti da San Vito Lo Capo. L'insenatura più nota di Castelluzzo è la Calazza. La baia è in parte sabbiosa, mentre sul fondale marino ci sono dei ciottoli. Questa spiaggia è ideale per chi ama la traquillità, lontana dall'affollamento degli altri arenili, nello stesso tempo è dotata di tutti i servizi necessari.

Tipologia di spiagge: baia sabbiosa

Cala Calazza (Castelluzzo)

Il bunker di Cala Calazza

A Castelluzzo non si può non perdere lo scenario di Cala Calazza, tra le insenature più suggestive del territorio. I paesaggi incontaminati e immersi nella natura, il mare cristallino e i tratti di sabbia rosa, rendono Cala Calazza uno dei luoghi più magici della zona. Inoltre, è possibile anche ammirare un bunker risalente alla seconda guerra mondiale.

Spiaggia di Tonnara del Secco

Una zona selvaggia, con un incredibile paesaggio incontaminato, amata da chi vuole praticare snorkeling o semplicemnte rilassarsi nella bellezza della natura. La Tonnara del Secco è una zona rocciosa situata nel Golfo del Firriato, dove un tempo avvenivano le mattanze. I fondali marini sono bassi e pullulano di pesci variopinti.

Tipologia di spiaggia: scogliere

Baia Santa Margherita

Baia Santa Margherita

Situata tra la frazione di Castelluzzo e San Vito Lo Capo, la Baia Santa Margherita è un vero gioiello della costa siciliana. Una spiaggia più appartata rispetto alle atre dove godere della tranquillità e della bellezza della natura. Baia Santa Margherita è formata da un misto di sabbia e ciottoli, è libera, ma è possibile noleggiare ombrelloni e lettini. Dalla Baia parte un sentiero che conduce alla Riserva Naturale di Monte Cofano, un territorio tutto da scoprire immerso nella natura più selvaggia.

Tipologia di spiaggia: scogliere, sabbia mista a ciottoli

Spiaggia di Scopello

Scopello

Nelle vicinanze di San Vito Lo Capo si trova il golfo di Castellammare, a dominare questo golfo è Scopello, una località ideale per gli amanti delle immersioni subacquee. A caratterizzare il paesaggio di Scopello sono i due faraglioni, che si immergono in un mare dalle mille sfumature del blu. A Scopello ci sono ottime spiagge dove trascorrere le giornate estive, come Guidaloca, formata da ciottoli e da un mare limpido. Non mancano le piccole baie nascoste, come Cala Mazzo, raggiungibile solo attraverso un sentiero non asfaltato. Altre spiagge sono accessibili solo tramite imbarcazioni, come Cala Bianca, Cala Rossa e Punta Pispisa.

Tipologia di spiaggia: calette, a tratti spiaggia sabbiosa o a ciottoli