Riserva dello Zingaro: orari, prezzi e mappa delle spiagge nell’area naturale in Sicilia La Riserva dello Zingaro è un’area naturale protetta della Sicilia: ecco tutto quello che c’è da sapere dai costi (il biglietto intero costa 5neuro) agli orari, dai sentieri alle spiagge.

La Riserva dello Zingaro è un'area naturale protetta della Sicilia a cui si accede pagando un biglietto di ingresso di pochi euro: 5 euro a prezzo intero, con possibilità di riduzioni. Si trova a ovest del Golfo di Castellamare, nei comuni di Castellamare del Golfo e San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. È aperta tutti i giorni con orario variabile (a seconda del periodo invernale o estivo) e si estende per 7 Km. È molto amata dagli appassionati di trekking, perché i sentieri (percorribili da camminatori più o meno esperti) regalano panorami mozzafiato. Sono quattro: il sentiero costiero, il percorso di mezza costa, il sentiero alto e il sentiero Italia. Due sono gli ingressi: lato Nord e lato Sud.

Oltre alle escursioni a piedi e in barca per ammirare le bellezze del luogo, con flora e fauna molto variegata, nelle vicinanze ci sono anche bellissime spiagge, con grotte e calette tutte da scoprire. Sul posto ci sono anche diversi musei, per gli appassionati di storia che vogliono saperne di più sul territorio: Museo delle Attività Marinare, Museo della Civiltà Contadina, Museo dell'Intreccio, Museo della Manna, Museo Naturalistico.

Come arrivare alla Riserva dello Zingaro, la mappa

Esistono due ingressi, per accedere alla Riserva. A Nord si accede lato San Vito Lo Capo, venendo da Trapani: si arriva a destinazione proseguendo in direzione della Tonnara del Secco. Da questo ingresso si apre la vista sull'incantevole Cala Tonnarella dell’Uzzo. A Sud, invece, si accede lato Scopello-Castellammare del Golfo partendo da Palermo e imboccando la A29 (Palermo-Mazara del Vallo) con uscita a Castellammare del Golfo, seguendo poi le indicazioni per Trapani.

Orari e costi di ingresso alla Riserva dello Zingaro

Alla Riserva si accede pagando un biglietto di ingresso che costa 5 euro, a prezzo intero. Possono usufruire di riduzioni alcune categorie di visitatori: biglietto ridotto per ragazzi fino ai 14 anni, scolaresche, gruppi di allievi di corsi di formazione. Possono invece accedere a titoli gratuito gli over 65, gli under 10, le forze dell’ordine in servizio). Non sono ammessi i cani o altri animali domestici. Si può entrare dalle ore 7.00 alle ore 19.30 durante il periodo estivo e dalle ore 8.00 alle 16.00 nella stagione invernale.

I percorsi e i sentieri della Riserva dello Zingaro

Addentrarsi nella Riserva dello Zingaro significa godere di uno spettacolo unico, di paesaggi dominati da natura incontaminata che è possibile attraversare unicamente a piedi. Ci sono diversi sentieri percorribili, percorsi di diversa difficoltà. Il sentiero costiero è il più semplice, il meno impervio: ha una lunghezza di circa 7 km, percorribili in circa 2 ore (solo andata). Il sentiero di mezza costa ha una media difficoltà: è il più panoramico e si snoda lungo un tragitto di 8,5 km. Borgo Cusenza e Contrada Sughero mettono a disposizione rifugi per chi arriva e necessita di ristoro. Il sentiero per esperti di trekking è quello in salita: un percorso di 17 km che necessita di circa 7 ore per essere completato. Durata appena poco inferiore per il sentiero Italia: 14 Km da affrontare se si è escursionisti allenati, perché è un percorso di difficoltà medio-alta. Il percorso si snoda attraverso uno dei più bei tratti di costa del Mediterraneo. In tutte e quattro le circostanze è importante attrezzarsi adeguatamente e indossare un abbigliamento consono, pratico e sicuro: scarponcini, cappello, scorta di acqua e cibo, eventuali scarpe antiscivolo da scoglio. Sconsigliati sandali, infradito, ciabatte, piedi nudi, zeppe.

Le spiagge più belle della Riserva dello Zingaro e le calette

Nei dintorni ci sono le spiagge di Scopello, San Vito lo Capo e Castellammare. A queste si aggiungono sette calette distribuite lungo i 7 Km di costa della Riserva, raggiungibili esclusivamente in barca o a piedi. La caletta più vicina all’ingresso Sud è Cala Capreria; quella più vicina all'ingresso Nord è Tonnarella dell'Uzzo. A queste due si aggiungono: Cala Marinella, Cala Berretta, Cala della Disa, Cala del Varo, Cala dell'Uzzo.

Cosa fare e cosa vedere nell'oasi naturale protetta

Natura, ma non solo. Nell'oasi ci sono diverse attività a disposizione per i curiosi, gli appassionati di storia, chi vuole saperne di più sulle attività del territorio. Tre sono i musei della Riserva, tutti dedicati alle tradizioni locali- Il Museo dell’Intreccio è dedicato all’artigianato, in particolare a coloro che si occupano di creare oggetti e souvenir intrecciando fibre naturali. Il Museo della Civiltà Contadina è dedicato alla lavorazione del grano, con testimonianze antiche del ciclo del grano ed esposizione di attrezzi come aratri e falci. Il Museo della Manna si trova in una location unica e rara: una grotta! È dedicato all'estrazione della manna (una sostanza resinosa) dal frassino e alla sua lavorazione. Infine il Museo Naturalistico è dedicato alla flora e alla fauna della Riserva, con fedeli riproduzioni.