Guida alle Isole Egadi: come arrivare sulle spiagge più belle per una vacanza da sogno Le isole Egadi sono un arcipelago magico dove la mano dell’uomo sembra quasi essersi fermata, lasciando intatta la bellezza del paesaggio. Favignana, Levanzo, Marettimo, sono uno spettacolo naturale, incastonato in meravigliose acque cristalline.

Favignana

A poche miglia da Trapani, proprio all'estremità della Sicilia Occidentale si trova un arcipelago di bellezze. Le Isole Egadi sono uno spettacolo naturale, incastonato in meravigliose acque cristalline tra il basso Tirreno e il Canale di Sicilia, a circa 7km dalla costa occidentale, tra Marsala e Trapani. L'arcipelago delle Egadi è formato dalle isole di Favignana, Levanzo, Marettimo, l’isolotto di Formica e lo scoglio di Maraone. Nel territorio dell'arcipelago si trova anche l'Area Marina Protetta Isole Egadi, l'area marina protetta che con la sua superficie è la più estesa di Europa.

Egadi

Fanno parte amministrativamente del comune di Favignana, ad eccezione dell’Isola di Mozia/San Pantaleo e dell'Isola Grande, che fanno parte del comune di Marsala. Le Egadi sono facilmente raggiungibili in circa mezz'ora di aliscafo o in traghetto da Trapani. Sono disponibili traghetti anche da Genova, Livorno e Palermo. Sulle isole si è svolta la battaglia finale della prima guerra punica. I romani conquistarono le isole nel 241 a.C., sconfiggendo i cartaginesi. Col crollo dell'impero romano le isole passarono in mano a vandali, goti e saraceni, normanni. Seguirono poi la sorte della Sicilia fino al XVI secolo, diventando prima proprietà dei Pallavicini-Rusconi di Genova e poi dei Florio che potenziarono le tonnare di Favignana.

Egadi

Isola di Favignana

Favignana è l'isola più grande, circondata da acque color smeraldo. Due sono le spiagge principali: Cala Azzurra, piccola baia sabbiosa a sud dell'abitato e l'ampia spiaggia del Lido Burrone, unico lido attrezzato della zona. Più spettacolari ed affascinanti sono però le calette rocciose, in particolare la Cala Rossa e la Cala del Bue Marino, caratterizzate da cave di tufo e fondali splendidi. Cala Rotonda, Cala Grande e Punta Ferro sono punti di partenza per gli amanti delle immersioni.

Leggi anche Le 10 spiagge più belle di Catania e dintorni

Favignana

Isola di Marettimo

Marettimo è l'isola più lontana (due ore di navigazione da Trapani) e più selvaggia. Ad aumentare la sua aurea di mistero c'è la leggenda che sia proprio Marettimo la famosa Itaca della leggenda di Ulisse. Tra i luoghi da visitae: il Castello di Punta Troia, costruito sui resti di un’antica torre, il Monte Falcone, situato a circa 600 metri di altezza, lo Scoglio del Cammello, piccolo isolotto facilmente raggiungibile dalla spiaggia. Solo da via mare sono invece accessibili le numerose grotte presenti lungo tutta la costa dell’isola, tra cui la Grotta del Cammello, cla Grotta del Tuono, la Grotta Perciata, la Grotta del Presepio.

Levanzo

Isola di Levanzo

A Levanzo il mare è quasi caraibico e le rocce a picco sul mare creano un'atmosfera fiabesca. L'attrazione maggiore è la Grotta del Genovese, che conserva pitture neolitiche risalenti a 5000 anni fa, dove ammirare dipinti e graffiti preistorici raffiguranti scene di caccia e di pesca. Dal centro del paese si arriva al Faraglione e proseguendo si arriva alla Grotta Genovese. Andando verso est si va verso Cala Fredda e Cala Minnola.

Levanzo

Isola di Formica

L’isolotto di Formica è un piccolo lembo di terra, quasi un grosso scoglio che deve il suo nome all'invasione di formiche sui suoi scogli coperti di una pianta viscosa. Formica si trova tra l’isola di Levanzo e la costa trapanese. Sull’isolotto esiste ancora una vecchia tonnara ed è presente anche un museo che custodisce anfore e vecchie imbarcazioni. Vi è situata anche un’antica chiesa dove i pescatori e gli abitanti si recavano a pregare. Oggi è sede di una comunità terapeutica per tossicodipendenti fondata da Padre Eligio. Amministrativamente fa parte del comune di Favignana e ufficialmente conta un solo abitante.

Formica

Lo scoglio di Maraone

Maraone è uno scoglio piatto lungo circa 600 metri e largo circa 80 metri, totalmente disabitato. Si trova a ovest dell’isolotto di Formica, proprio tra l'isola di Levanzo e la costa di Trapani. Per chi ama le immersioni è un piccolo paradiso, perché consente di scendere a notevole profondità.

Scoglio del Maraone

Isole dello Stagnone

Le Isole dello Stagnone costituiscono un'area naturale protetta del comune di Marsala. Sono quattro: l'Isola Lunga o Isola Grande, Schola (che invece è la più piccola della laguna), l'Isola di Santa Maria e San Pantaleo. Sul posto si trovano delle antiche saline.

Egadi

Isola Galera

Galera si trova nei pressi della costa sud-occidentale dell'isola di Favignana, a cui amministrativamente appartiene.

Isola Galeotta

L'isola Galeotta è un altro paradiso per le immersioni. Come Galera, anche Galeotta fa parte dell'arcipelago delle isole Egadi e amministrativamente appartiene a Favignana, ma si trova nei pressi della costa meridionale dell'isola di Favignana.

Favignana

Isola Preveto

Preveto dista appena 200 metri dalla costa meridionale di Favignana. È importantissima perché vi nidifica il gabbiano reale. Il nome fa riferimento probabilmente all'unica costruzione presente sul posto, di tipo religioso: è un convento di monaci.

Fariglione

Fariglione (o Faraglione) si trova nei pressi dell'isola di Levanzo. Immergendosi in profondità è possibile ammirare tutta la bellezza dei fondali, mentre in superficie è caratterizzata da un paesaggio selvaggio, che la rendono anche difficilmente percorribile e raggiungibile. Spettacolare è la vista sulla vicina Favignana.