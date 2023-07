Isola di Caprera: cosa vedere e come raggiungere le spiagge più belle L’Isola di Caprera, famosa per essere stata l’ultima dimora di Giuseppe Garibaldi, fa parte dell’arcipelago della Maddalena ed è situata a largo della costa nord-orientale della Sardegna. Ecco come raggiungere le sue spiagge e cosa vedere sull’isola.

Caprera è un'isola dell'Arcipelago della Maddalena che conta poco più di un centinaio di abitanti. È collegata con l’isola della Maddalena da un ponte-diga chiamato Passo della Moneta, lungo 600 metri. L'intero territorio fa parte del Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena. L'isola è famosa perché ha ospitato Giuseppe Garibaldi durante l'esilio, difatti qui riposano le ceneri dell'Eroe dei Due Mondi. Caprera attira i turisti per le sue spiagge: le più famose sono la spiaggia del Relitto, Cala Garibaldi, Cala Serena, Cala Coticcio, Cala Caprarese e Cala Napoletana.

Cosa vedere a Caprera, l'ultima dimora di Garibaldi

Si chiama Compendio Garibaldino l'area dell'isola comprendente i luoghi dove Giuseppe Garibaldi visse gli ultimi anni della sua vita (e dove si trova anche la sua tomba). Oltre a questi luoghi di grande interesse storico e culturale, sull'isola ci sono anche il Museo del mare e delle tradizioni marinaresche, il Museo geo-mineralogico naturalistico di Stagnali, ricco di fossili, minerali, sabbie e conchiglie. Per godere a pieno del paesaggio, da una vista panoramica, i punti perfetti sono il belvedere del Monte Teialone e l'antica fortezza militare Batterie Poggio Rasu Superiore.

Le spiagge più belle dell'isola

Caprera è amata dai turisti per il suo aspetto selvaggio, dominato dalla natura incontaminata. Le sue spiagge di rara bellezza sono raggiungibili difficilmente via terra: è preferibile usare il mare come via d'accesso. Cala Coticcio è soprannominata addirittura Tahiti, proprio per il suo aspetto esotico e fuori dal comune, rispetto alle nostre tipiche spiagge mediterranee.

La spiaggia del Relitto (a sud dell'isola) col suo mare trasparente, è così chiamata perché ancora oggi si possono osservare i resti di una nave carboniera naufragata. I resti affiorano dalla sabbia della battigia e sono perfettamente visibili. A queste due si aggiungono Cala Caprarese e Cala Napoletana, circondate da graniti e vegetazione abbondante. Cala Garibaldi prende ovviamente il nome dall'Eroe dei due mondi, che ormeggiava qui la barca, in un molo ancora visitabile.

Cala Serena è stata soprannominata, dagli americani, una delle spiagge più romantiche del mondo. È raggiungibile a piedi da Cala Garibaldi (in circa 15 minuti) o in barca (dalle isole vicine dell'arcipelago della Maddalena). Questa piccola spiaggetta ha conquistato i turisti americani col suo mare turchese e la sabbia finissima dorata.

Come raggiungere l'Isola di Caprera e come muoversi

Si arriva a Caprera partendo da Palau. Da qui basta prendere uno dei tanti traghetti che viaggiano verso l'Isola de La Maddalena e da qui proseguire percorrendo il ponte della Moneta, che porta dritto a Caprera.