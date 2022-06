Isola di Panarea: le spiagge più belle e come arrivare Panarea è la più piccola e la più bassa delle Isole Eolie, in Sicilia. Famosa per le sue casette bianche, per le sue spiagge e la bellezza del suo mare: ecco come raggiungerla e cosa vedere sull’isola.

Isola di Panarea nelle Eolie

L'isola di Panarea è la più piccola delle isole Eolie, arcipelago di origine vulcanica, con un'area di appena 3,4 km². L'isola, situata tra Lipari e Stromboli, è anche la più antica dal punto di vista geologico: gli isolotti circostanti di Basiluzzo, Bottaro, Dattilo, Lisca Bianca e Lisca Nera emergono dal mare e formano un microarcipelago derivante da un unico complesso vulcanico. Famosa per le sue casette imbiancate a calce con le finestre azzurre, Panarea è stata protagonista di numerosi film come "Caro diario" di Nanni Moretti e "L'avventura" di Michelangelo Antonioni. Tra le isole dell'arcipelago è probabilmente la più caratteristica grazie alle sue spiagge nere e al mare dai colori tropicali.

L'isola di Panarea è anche la più movimentata delle isole Eolie, perfetta per chi ama il divertimento notturno: non per niente è definita "l'isola dei vip". D'inverno ospita poco più di 200 abitanti, ma è d'estate che l'isola rifiorisce, con il pullulare di locali, ristoranti e discoteche ad uso e consumo dei numerosi turisti. I centri di Ditella, San Pietro e Rautto sono particolarmente frequentati dal turismo estivo.

Le migliori spiagge di Panarea

Le spiagge di Panarea più famose sono raggiungibili a piedi dal versante orientale e meridionale dell'isola, la restante zona è isolata e poco accessibile. Il mare limpido e cristallino non smette di attirare appassionati di snorkeling e immersioni. Vediamo quali sono le spiagge più belle di Panarea.

Le spiagge nere dell’isola di Panarea

Punta Milazzese

La spiaggia di Punta Milazzese è situata a sud-ovest del molo di San Pietro. Qui sorge un antico villaggio preistorico dove si trova una piccola baia. Le acque del mare sono limpide e cristalline e la spiaggia è formata da piccoli ciottoli e sassolini.

Gli isolotti di Lisca Bianca e Basiluzzo

Piccole isole nei pressi di Panarea raggiungibili con un'imbarcazione. La costa è formata da scogli che scendono a picco sul mare però sono presenti anche delle piccole insenature dove poter prendere il sole e fare il bagno a mare.

Cala Junco

Cala Junco è giudicata da molti la più bella tra le spiagge dell'isola di Panarea. È un vero angolo di paradiso, una piccola baia protetta da alte pareti rocciose che danno l'impressione di trovarsi all'interno di un anfiteatro. Cala Junco è raggiungibile a piedi: si parte da Drautto e dopo 30 minuti si è giunti a destinazione.

La spiaggia di Cala Junco a Panarea

Cala degli Zimmari

Cala degli Zimmari, o conosciuta anche come spiaggia rossa, è l'unica spiaggia di Panarea con la sabbia. Questa caratteristica, insieme al fatto che il fondale degrada lentamente, la rende perfetta per le famiglie con i bambini. Inoltre, la presenza di rocce attira molti appassionati di snorkeling. Anche in questo caso è possibile raggiungere la baia con una passeggiata di circa 20 minuti seguendo il percorso da San Pietro a Ditella.

Le spiagge di Panarea

Cala Bianca

La spiaggia di Cala Bianca è la meta perfetta per chi ama il trekking e vuole fare qualche escursione sull'isola. Si tratta di una spiaggia libera circondata da un mare cristallino dove sono ancora visibili i resti dell'attività vulcanica.

Calcara

La spiaggia di Calcara sorge su un cratere spento ma ancora oggi è possibile osservare alcuni fenomeni di natura vulcanica come le fumarole. Un'altra cosa che rende molto affascinante questa spiaggia è la possibilità di osservare le eruzioni dell'isola di Stromboli: la sera, infatti, sembra di assistere ad uno spettacolo pirotecnico.

Spiagge di Panarea

Come arrivare a Panarea, nelle Isole Eolie

Raggiungere l'Isola di Panarea è possibile tramite traghetto da Milazzo, porto principale per le Eolie. In ogni caso la maggior parte delle corse fanno cambio a Lipari. Gli altri porti da dove raggiungere Panarea sono Napoli, Messina, Reggio Calabria e Palermo. Sul sito ufficiale è possibile trovare tutte le informazioni sui costi e gli orari delle tratte. Ai non residenti è vietato l'ingresso con auto/moto ma date le dimensioni ridotte dell'isola, questo non dovrebbe essere un problema. Per chi non volesse girarla a piedi, comunque, è possibile noleggiare uno scooter, una bici o un quad.

Il centro di Panarea

Cosa vedere e cosa fare a Panarea

La prima cosa da organizzare quando si decide di andare in vacanza a Panarea è un giro in barca che consenta di ammirare le bellezze dell'isola da una diversa prospettiva, cioè quella dal mare. Oltre al mare e ai paesaggi naturalisti, perfetti per chi vuole praticare trekking, snorkeling o semplicemente ricongiungersi con la natura, ci sono anche i tre piccoli centri di San Pietro, Ditella e Drautto, nonché gli unici dell'isola, da poter visitare e ammirare.

Panarea in Sicilia

Inoltre, a San Pietro si trova anche una famosissima discoteca all'aperto che è diventata negli anni una tappa obbligatoria per gli amanti della vita notturna. Per i più romantici, il consiglio è di recarsi a Lisca Bianca dove sorge la Grotta degli Innamorati. Infine, una visita al punto più alto dell'isola Punta del Cervo, da qui è possibile ammirare il paesaggio oltre ogni confine.