Costa Smeralda, la mappa delle spiagge più belle e quali località comprende La Costa Smeralda è uno dei luoghi più rinomati della Sardegna. Le spiagge più belle di quest’area così frequentata sono Rena Bianca, Romazzino, la spiaggia del Principe, Liscia Ruja, Capriccioli.

Porto Cervo

La Costa Smeralda è un tratto di costa lungo 55 chilometri della Gallura, a nord-est della Sardegna. Spesso si fa confusione e ci si riferisce con questa espressione a tutta la costa nord-orientale dell'isola, ma si tratta invece solo di un tratto. La Costa Smeralda inizia nella costa di Arzachena (provincia di Sassari) e si dilunga da Capo Ferro (nella zona di Porto Cervo) al golfo di Cugnana (vicino Olbia). Nella storia della Costa Smeralda spicca il contributo del principe Karim Aga Khan, che negli anni Sessanta ha dato avvio al boom del luogo, trasformandolo da terra di pastori a località turistica.

Costa Smeralda

Oggi, infatti, è tra le zone più frequentate dell'intera Sardegna, soprattutto per i locali e gli hotel di lusso. Vi giungono anche celebrity di fama internazionale ed è stata spesso scelta come set di produzioni cinematografiche: a Cala di Volpe per esempio sono state girate alcune scene del film Agente 007-La spia che mi amava.

Quali località comprende la Costa Smeralda in Sardegna

Le località più note della movida in Costa Smeralda sono Porto Cervo e Porto Rotondo. Le aree di interesse archeologico sono la necropoli di Li Muri, Malchittu, Albucciu, Coddu Vecchiu. Con le loro bellezze naturali, spiccano il Grande Pevero, Liscia di Vacca, Liscia Ruja, Pitrizza, Romazzino, l'isola dei Cappuccini, l’isola delle Bisce, Li Nibani, l’isola di Mortorio, l'isola di Soffi.

Porto Cervo

La mappa delle spiagge più belle della Costa Smeralda

Le spiagge della Costa Smeralda sono bellezze tutte da scoprire, tra piccole calette e insenature nascoste, baie di sabbia e scogli.

Rena Bianca

La Rena Bianca è la spiaggia di Santa Teresa Gallura, una cala lunga circa 700 metri. Il nome la descrive perfettamente: è caratterizzata da soffice sabbia bianca, che sul bagnasciuga assume riflessi rosa dovuti ai caratteristici frammenti di corallo tipici della zona.

Porto Cervo

Spiaggia di Romazzino

Nella spiaggia di Romazzino la sabbia ha un caratteristico colore che tende al rosa, con acqua color smeraldo. È una spiaggia libera a mezz'ora circa di distanza da Olbia. Deve il proprio nome alla pianta di rosmarino, pianta tipica della macchia mediterranea che cresce spontaneamente. In sardo (gallurese, nello specifico) si chiama appunto "romazzinu".

Romazzino

Spiaggia di Capriccioli

Si tratta in realtà di quattro piccole spiaggette di sabbia bianca, intervallate da granito rosa tipico della Costa Smeralda. È un'area molto tranquilla, immersa nel verde. Siamo poco più a sud di Porto Cervo, a 15 chilometri da Arzachena.

Capriccioli

Spiaggia del Principe

Deve il suo nome proprio al principe Karim Aga Khan, innamorato di questo tratto di costa. È in effetti uno dei più belli, caratterizzato da sabbia fine e fitta macchia mediterranea, con acque limpide e cristalline. Un luogo paradisiaco immerso nel silenzio, dove godere della natura nella sua forma più pura e incontaminata.

Liscia Ruja

Liscia Ruja

Questa è la spiaggia più lunga della Costa Smeralda: sabbia fine, costa di colore rosaceo, acqua trasparente, verde macchia mediterranea che domina selvaggia. È raggiungibile in barca o percorrendo a piedi dei sentieri sterrati.