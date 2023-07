Le 5 spiagge più belle di Posada in Sardegna Posada è un borgo medievale sardo, della zona nord-orientale. Capoluogo storico della Baronia, si trova in provincia di Nuoro: ecco le spiagge più belle da visitare.

Posada si trova in provincia di Nuoro, nella parte nord-orientale della Sardegna. È uno dei luoghi più belli ed attraenti dell'isola, con un mare cristallino e trasparente (dai fondali per lo più bassi), spiagge di sabbia bianca, tanto verde intorno: un paesaggio meraviglioso. Il paese di Posada vanta una posizione strategica, da cui si gode di un panorama mozzafiato: è infatti arroccato su una collina e affaccia direttamente sul mare. Domina il paesaggio locale il Castello della Fava, di cui rimane in piedi la torre e le rovine restaurate della cinta muraria. Il nome del castello deriva da una leggenda, secondo la quale gli abitanti della fortezza, durante l'assedio dei turchi, diedero a un piccione l'ultima fava delle riserve alimentari rimaste. Si può salire fino in cima alla torre più alta del castello tramite una scala di legno e da lì ammirare uno splendido panorama. Posada con le sue spiagge da sogno è entrata a far parte delle località premiate con le Cinque Vele 2023: ecco le 5 più belle, da visitare assolutamente.

Su Tiriarzu

Questa spiaggia è bagnata da un incantevole mare cristallino ed è circondata da una ricca vegetazione. La spiaggia Su Tiriarzu è raggiungibile dal centro di Posada abbastanza semplicemente, seguendo le indicazioni stradali che portano fino al ponte di legno: da lì si può proseguire solo a piedi.

Orvile

La spiaggia, sempre poco affollata, è caratterizzata da una soffice sabbia dal colore chiaro, bagnata da acqua cristallina. Tutt'intorno una distesa di dune e una fresca pineta verde.

Iscraios

Il nome di questa spiaggia significa "palude". La sua dimensione non è molto ampia, ma vanta un fondale sabbioso basso, molto amato da chi pratica snorkeling e immersioni. Alle spalle della spiaggia si trova lo stagno Longo, nel quale vivono diverse specie di uccelli, tra cui i meravigliosi fenicotteri rosa.

San Giovanni

La spiaggia di San Giovanni con un lungo arenile di sabbia chiara e sottile, si affaccia sul Golfo di Posada. Quella di San Giovanni è la spiaggia ideale per chi cerca tranquillità e non ama i luoghi troppo affollati.

Posada e castello della Fava in lontananza

La Caletta

A poca distanza dal paese di Posada, si trova la spiaggia La Caletta, precisamente situata nei pressi di Siniscola. L'arenile in questa zona è caratterizzato da una sabbia chiara e soffice, mare limpido ed un fondale basso. La spiaggia è circondata da una verde pineta ed quasi sempre molto ventilata, aspetto che la rende perfetta per gli sport acquatici. Infatti, tra i vari servizi presenti ci sono attrezzature per praticare kitesurf e windsurf.