Cosa fare a Pasqua e Pasquetta 2024 in Italia, gli eventi per chi resta in città Dal festival dello street food di Rimini alla mostra appena inaugurata a Venezia, ecco cosa fare da nord a sud d'Italia per chi trascorrerà Pasqua in città.

A cura di Giusy Dente

Cinecittà World

Se molti si godranno le vacanze pasquali in vacanza, altri hanno preferito non spostarsi troppo e restare in città. Quest'anno la domenica di Pasqua chiude il mese di marzo, mentre la tradizionale Pasquetta o Lunedì dell'Angelo (nel giorno successivo) coincide con il giorno associato al cosiddetto "pesce d'aprile". Per coloro che non hanno intenzione di fare viaggi, ci si può godere alcune esperienze da fare in città, senza allontanarsi troppo.

La mostra fotografica a Venezia

Dopo Milano e Roma, arriva anche a Venezia la mostra dedicata a Helmut Newton, grande protagonista del novecento con la sua arte fotografica che lo ha reso noto in tutto il mondo. L'esposizione ne ripercorre la vita privata e professionale attraverso le sue più grandi opere, scatti che hanno fatto la storia. La retrospettiva Helmut Newton. Legacy è a cura di Matthias Harder, direttore della Helmut Newton Foundation, e Denis Curti, direttore artistico de Le Stanze della Fotografia. Il fotografo si è distinto in particolare nel settore della moda, con prestigiose collaborazioni (stilisti come Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Thierry Mugler, Chanel) e presentando un approccio nuovo al nudo e al concetto di femminilità. La mostra sarà aperta fino al 24 novembre 2024. Le Stanze della Fotografia (Isola di San Giorgio Maggiore) è aperto tutti i giorni dalle 11 alle 19, tranne il mercoledì.

Helmut Newton. Jerry Hall, Vogue America. Miami, 1974 © Helmut Newton Foundation

A Firenze il tradizionale Scoppio del Carro

Ci sono tradizioni che non muoiono mai e chi resta a Firenze a Pasqua per nulla al mondo si perderebbe lo spettacolo dello Scoppio del Carro. Questa celebrazione (un rito che attira anche moltissimi turisti) ha origini antiche: risale addirittura al 1099, ai tempi della prima Crociata. È nota a livello mondiale come una delle usanze pasquali più insolite e suggestive, che unisce sacro e profano. Si comincia con il carro che attraversa le vie cittadine per raggiungere il Battistero e la Cattedrale, dove si svolge la Santa Messa. Grazie a una sottile fune sospesa lungo la navata centrale, una colombina meccanica attraversa l'interno della Cattedrale e arriva fino al Brindellone, dove esplode in fuochi d’artificio.

Scoppio del Carro

Un giro al mercato di Napoli

Il Mercato Europeo è la fiera dello street food internazionale che si terrà in piazza Dante a Napoli dal 29 marzo all'1 aprile. Per una Pasqua diversa ci si può godere un giro tra i mercatini di dedicati all'artigianato locale, allo street food, ai prodotti tipici del territorio: formaggi, vino, salumi. Ma l'evento promuove anche le eccellenze del resto d'Europa, come le birre artigianali provenienti dall’Olanda, dal Belgio, dalla Germania, dalla Scozia.

A Rimini un festival dedicato allo street food

Domenica 31 aprile torna a Rimini per la decima edizione lo Streeat Food Truck Festival in parco Marecchia. Da tutta Italia in questa occasione arrivano furgoncini desiderosi di far conoscere le loro prelibatezze. Quest'anno nel giorno di Pasqua i cancelli saranno aperti dalle 11 del mattino all'1 di notte. Ingresso gratuito.

Un tuffo nell'arte a Palermo

Palazzo Bonocore di Palermo ha organizzato uno speciale appuntamento pasquale, per celebrare la mostra Palermo Felicissima, curata da OddAgency e per festeggiare il recente restauro, concluso circa tre mesi fa. Domenica 31 marzo è in programma un evento che unisce arte e gastronomia palermitana: un pranzo che è soprattutto un viaggio alla scoperta del passato. Due i turni previsti: uno alle 12.45 e il secondo alle 14.00. L'iniziativa prevede un pranzo sotto gli affreschi ottocenteschi da poco restaurati, per scoprire i tesori di questa prestigiosa residenze situata nel cuore della città, riportata al suo antico splendore. Il cost è di 30 euro (bevande escluse) ed è prevista la prenotazione.

Palazzo Bonocore

Pasqua a Cinecittà World

Cinecittà World è il paradiso per grandi e piccini dove trascorrere una giornata diversa tra giostre, gonfiabili, giochi, aree divertimento, sei cinematografici che hanno fatto la storia. Il parco con le sue oltre 40 attrazioni (adatte a persone di ogni età) sarà aperto anche durante le festività pasquali, con possibilità di fare un pranzo pasquale senza doversi preoccupare di stare ai fornelli, ma dedicandosi esclusivamente a relax e divertimento senza limiti.

Cinecittà World

A Milano si mangia e si beve

Per una giornata in allegria, da trascorrere con gli amici o i parenti, l'ideale è un appuntamento gastronomico dove godersi del buon cibo e un bel bicchiere di vino. La Sagra di Pasqua e Pasquetta vicino Milano, presso il campo sportivo di Senago, mette a disposizione dei visitatori tante pietanze tipiche dal cestino di polenta e zola alla bruschetta al lardo con miele fino alle lasagne. Immancabili le uova pasquali ripiene di tonno. Il menu fisso ha un costo di 30 euro (18 per i bimbi) ed è anche possibile prenotare il proprio posto.