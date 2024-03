Pasqua a Napoli 2024, torna il Mercato Europeo: la fiera dello street food in piazza Dante L’evento organizzato da Anva e Confesercenti si terrà dal 29 marzo al 1 aprile 2024 in piazza Dante a Napoli. Tanti stand con i piatti e le birre tipici di 50 Paesi del mondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

L'edizione 2023 del Mercato Europeo a Napoli

Torna a Napoli il Mercato Europeo, la fiera dello street food internazionale che si terrà in piazza Dante, per il secondo anno consecutivo, a cavallo della Settimana Santa di Pasqua 2024, da venerdì 29 marzo a lunedì 1 aprile, giornata di Pasquetta. L'evento è organizzato da Anva e Confesercenti. Nei numerosi stand che saranno allestiti nella piazza del centro storico cittadino si potranno degustare i piatti tipici di oltre 50 Paesi Europei e del mondo, oltre a tante birre artigianali.

Il villaggio aperto dal 29 marzo al 1 aprile

All'interno del Mercato Europeo si troveranno, infatti, un mercatino dell'artigianato locale, area street food, enogastronomia e prodotti tipici. L'evento è aperto tutti i giorni, dal 19 marzo al 1 aprile (venerdì, sabato, domenica e lunedì) dalle 10,00 alle 24,00, con ingresso libero.

L'idea, spiega il Mercato Europeo Anva, "nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi di un Mercato ricco di prodotti tipici del territorio ed enogastronomia. Presenti più di 50 stand Europei ed internazionali , spazio anche allo street food di qualità, con cucine on the road. Si potranno gustare le prelibatezze italiane, europee e del mondo. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali. La Manifestazione è organizzata da Anva e Confesercenti".

Un evento nato per promuovere le pietanze e i prodotti di tutta l'Europa. Negli stand si potranno degustare e acquistare alimenti, spezie, salse, formaggi, salumi, insaccati, vini di qualità. Cucine on the road prepareranno e serviranno piatti tipici al momento. Saranno disponibili anche le birre artigianali provenienti dall’Italia, dall’Olanda, dal Belgio, dalla Germania, dalla Scozia.

Si tratta di un nuovo appuntamento che va ad arricchire l'offerta turistica sia per i cittadini che per i visitatori. Il mercato Europeo era già stato a Napoli l'anno scorso, proprio in piazza Dante, richiamando tantissime persone. Anche nel 2016 ci fu un'edizione sempre in piazza Dante, promossa dal Comune di Napoli.