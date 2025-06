video suggerito

A Napoli sagome bianche in piazza Dante per i 200 giornalisti uccisi a Gaza Il Comitato Free Assange Napoli disegna sagome bianche in Piazza Dante per ricordare i giornalisti uccisi a Gaza dall'8 settembre 2023 ad oggi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto / Free Assange Napoli, Matteo Ciambelli

Sagome bianche tracciate sulla pavimentazione di Piazza Dante a Napoli, per ricordare gli oltre 200 giornalisti morti nella Striscia di Gaza durante l'offensiva militare di Israele, iniziata l'8 settembre 2023 da parte dei militari israeliani e costata la vita a diverse decine di migliaia di civili, molti dei quali donne e bambini. L'offensiva, in corso ormai da due anni, sembrava essere arrivata ad un punto di svolta con il cessate il fuoco siglato il 19 gennaio 2025: dopo due mesi di scambio di ostaggi, Israele ha rotto il cessate il fuoco e ripreso le ostilità il 17 marzo, con violenti bombardamenti in tutta la striscia di Gaza.

L'iniziativa per ricordare gli oltre 200 giornalisti morti a Gaza è stata portata avanti dal comitato Free Assange di Napoli, che in una nota spiega di averlo fatto nel giorno in cui si celebra anche l'anniversario della liberazione di Julian Assange. "Vogliamo ricordare che sono ancora troppi i giornalisti oggi che non possono raccontare la verità. Alcuni perché incarcerati, altri perché uccisi. Ricordarli è un dovere. Pretendere verità e giustizia è una responsabilità collettiva", spiega il collettivo.

Dall'8 settembre 2023, giorno in cui Israele, in risposta all'attentato terroristico del giorno precedente da parte di Hamas, ha aperto le ostilità contro la Striscia di Gaza, si calcola siano morte più di 40mila persone, la stragrande maggioranza civili, tra cui donne e bambini, tanto da spingere l'opinione pubblica mondiale sotto la sigla "All Eyes on Gaza" a chiedere un cessate il fuoco duraturo a Gaza e la pace in Medioriente: speranza, quest'ultima, che sembra essersi allontanata dopo l'escalation degli ultimi giorni che ha visto Israele bombardare anche alcuni siti strategici in Iran.

Foto / Free Assange Napoli, Matteo Ciambelli