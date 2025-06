video suggerito

Sul Lungomare di Portici il village di "Mare in Fest": cinema, street food e spettacoli per 10 giorni La kermesse nel Parco a Mare di Portici dal 20 al 29 giugno: ingresso gratuito. Il sindaco Cuomo: "Un grande evento per famiglie". L'attore Francesco Di Leva: "Presenteremo il film Nottefonda"

A cura di Pierluigi Frattasi

Sul lungomare di Portici arriva il village di “Mare in Fest”: 10 giorni di spettacoli, cinema, street food e tanto altro dal 20 al 29 giugno, presso il Parco a Mare del comune vesuviano recentemente ristrutturato. Ben 24 stand dove si potranno mangiare pizze, panini e altri piatti dedicati al mare, con ingresso gratuito. I film saranno proiettati nell'arena. La kermesse è stato presentata in consiglio comunale a Portici

Saranno dieci giorni da trascorrere tra food, arte, cinema, sport, spettacoli e solidarietà. Ci saranno ventiquattro stand dove si potranno mangiare panini di mare, pizze di mare, antipasti di mare e primi di mare. Il parco aprirà alle 18 e chiuderà a mezzanotte. Ci saranno aree attrezzate per i giochi. Ci sarà anche la possibilità di assistere ogni sera ad un film diverso nell’arena.

Il sindaco di Portici: "Un grande evento per famiglie"

Alla conferenza, presentata da Giovanna Scognamiglio, erano presenti il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, l’attore e vincitore del David di Donatello 2025, Francesco Di Leva, la direttrice della fondazione Santobono Pausilpon, Flavia Matrisciano, l’Assessora all’Ambiente e Qualità Urbana, Florinda Verde, l’Assessora al Commercio e alle Attività Produttive, Flavia Gaudino, gli organizzatori dell’evento Gianmauro Sannino, Simone Canzano e Cristian Ferrara e Vincenzo Iannucci dell’Academy Iannucci e Molini Pivetti. La regia dell’evento è stata curata da Vittorio Iumiento che ha coordinato gli operatori coinvolti nella realizzazione del progetto.

Il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, ha commentato:

Siamo pronti per questo grande evento, aprendo il parco del mare a famiglie, giovani e turisti. Sarà il mare di tutti non solo dei cittadini porticesi. Sarà l’occasione per vivere belle serate all’insegna del cibo, del divertimento e del gioco. Dopo anni di degrado e abbandono ridiamo lustro ad una zona che è il fiore all’occhiello di Portici e di tutto ciò che ci circonda. Buon Mare Fest a tutti.

Mentre l'attore Francesco Di Leva, ha aggiunto:

Quando ci sono queste manifestazioni sono sempre in prima linea. Io vivo a San Giovanni a Teduccio, praticamente a due passi da qui. Ci stiamo riprendendo la nostra vita dopo quarant’anni. Ci avevano fatto sempre credere di essere un quartiere di mare ma non lo eravamo. Adesso lo siamo e sono contento per i porticesi e i napoletani. Sarà l’occasione di vivere anche belle serate di cinema. Presenteremo il film “Nottefonda” diretto da Giuseppe Miale di Mauro dove ci sarà anche mio figlio.

Ci sarà il progetto solidale “Mani che donano – La Pizza della Gioia” in collaborazione con l’Academy Vincenzo Iannucci ideato per creare un momento di inclusione e creatività per i bambini autistici e con disabilità. Ci saranno laboratori con rinomati pizzaioli che metteranno la loro arte a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon. Il 26 e 27 giugno dalle 18 alle 22 ci sarà un controllo dermatologico gratuito patrocinato dal Gruppo Italiano di Laserterapia Dermatologia in collaborazione con Roydermal.