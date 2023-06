Le 10 spiagge più belle di Oristano e dintorni Oristano è la città principale della Sardegna centro-occidentale. Vanta spiagge paradisiache, tra cui le tre spiagge di quarzo Mari Ermi, Is Arutas e Maimoni.

A cura di Giusy Dente

Spiaggia di Oristano

Oristano è situata sulla costa centro-occidentale della Sardegna, di fronte all'omonimo golfo chiuso tra capo Frasca a sud e capo San Marco a nord. La città è esposta ai venti che spirano da nord-ovest, in particolare il maestrale, che arriva smorzato in città, ma raggiunge raffiche molto forti alle estremità del golfo.

Per questo, alcune spiagge si prestano particolarmente agli appassionati di surf e windsurf. Le spiagge più famose sono: Is Arutas, spiaggia di Maimon, Mari Ermi, Compultittu, San Giovanni di Sinis.

Is Arutas

Is Arutas è la spiaggia più famosa della penisola del Sinis, un luogo con una caratteristica che lo rende unico: la forma dei granelli di sabbia, che ricordano chicchi di riso e che conferiscono alla spiaggia un aspetto magico, con riflessi che variano dal bianco al rosa. È un vero e proprio gioiello chiuso tra due speroni rocciosi: la punta omonima a sud e Bardoni a nord. I fondali limpidi sono perfetti per lo snorkeling, la presenza del maestrale che soffia potente la rende la meta preferita dei surfisti. Nelle vicinanze ci sono le due spiagge gemelle: Mari Ermi e Maimoni. Anche qui la sabbia chiara si mischia ai frammenti di quarzo, dando origine al caratteristico aspetto rosato incantato.

Spiaggia di Oristano

Spiaggia di Maimoni

La spiaggia di Maimoni è uno spettacolo incantevole: i paesaggi sono caratterizzati da una gamma cromatica spettacolare data dal bianco della sabbia bianca, dal rosa dei cristalli di quarzo, dall'azzurro del mare, dal verde della macchia mediterranea che ricopre le dune. È la caratteristica che accomuna diverse spiagge del golfo di Oristano, quella di Maimoni così come quella di Is Arutas. Maimoni ha un litorale ampio e lungo, con alcuni tratti di scogli. Anche qui fa da padrone il maestrale: generando onde alte, è una spiaggia perfetta per gli appassionati di kitesurf, windsurf e surf da tavola.

Mari Ermi

Dopo Maimoni e Is Arutas, la terza spiaggia di quarzo di Oristano, nel litorale di Cabras, è quella di Mari Ermi, che si estende su un litorale di oltre 2 Km. È il luogo perfetto per chi ama la natura e vuole rilassarsi tra le sue bellezze, ma anche per chi invece cerca avventura e movimento: non mancano le possibilità di praticare diversi sport acquatici. Di fronte alla spiaggia è possibile ammirare l'isola di Mal di Ventre, un paradiso naturalistico che fa da casa alle tartarughe marine.

Spiaggia di Oristano

Compoltitu

Compoltitu (chiamata dai sardi anche Compultittu) si trova a nord di Bosa: è una spiaggia isolata e quasi nascosta, tutta da scoprire, premiata in passato con le cinque Vele Blu. È il massimo riconoscimento di Legambiente, assegnato per le sue acque chiarissime e cristalline, tra il blu e il turchese.

Putzu Idu

Putzu Idu è un lungo tratto sabbioso che regala pace e tranquillità alla sola vista. Si trova nella costa centro-occidentale della Sardegna, alla base del promontorio che chiude il golfo di Oristano e l’area protetta del Sinis. La baia vede da un lato questa spiaggia e all'altro capo la spiaggia di Mandriola.

Spiaggia di Oristano

San Giovanni di Sinis

Anche qui siamo nel suggestivi golfo di Oristano, nella parte centro-occidentale della Sardegna. Quello che un tempo era un piccolo borgo di pescatori, oggi è una delle località balneari più prestigiose dell'isola. La spiaggia si estende per circa due chilometri ed è bagnata da acque limpide e cristalline; tutt'intorno dune, insenature, scogli, rocce si basalto e arenaria. Il paesaggio (riccho di variegata flora e fauna marina) è dominato dalla torre spagnola intitolata a san Giovanni e risalente al 1500-1600, costruita per volontà di Filippo II per fronteggiare gli attacchi dei pirati.

Spiaggia di Oristano

S'Archittu

La caratteristica per cui è nota S'Archittu è una roccia a forma d’arco che si erge sulla spiaggia, un ponte naturale modellato dall'erosione, dalle forze del mare, del vento e dagli agenti atmosferici. La cima è alta 15 metri e difatti è stata scelta come teatro del mondiale di tuffi da grandi altezze nel 2001. La spiaggetta dell’arco è riparata e poco frequentata, circondata dalla verde macchia mediterranea, che fa da contrasto con l'azzurro del mare. Piccola curiosità: S'Archittu ha fatto da set cinematografico più volte. L'hanno scelta Pietro Francisci, Lina Wertmuller e Rocco Papaleo nel 2012 per "Una piccola impresa meridionale".

Torregrande

Torregrande nel 2023 è stata premiata con la Bandiera Blu, unica della provincia: è il 13esimo anno consecutivo che la località marina ottiene il riconoscimento, per le sue spiagge e le sue acque pulite, ma anche per i servizi che offre. È infatti la spiaggia più attrezzata del litorale oristanese, dotata di tutti i comfort e dunque perfetta per il relax familiare così come per chi invece cerca attività da fare. Le proposte sono tantissime: immersioni, passeggiate a cavallo o in bici, beach volley.

Spiaggia di Oristano

Su Pallosu (San Vero Milis)

Nel 2016 è stata votata dai viaggiatori come la quinta spiaggia più bella della Sardegna, nonché prima della provincia di Oristano. È conosciuta come la spiaggia dei gatti, perché è abitata da moltissimi felini! Si tratta di una colonia esistente dagli inizi del XX secolo e gli animali hanno una caratteristica unica: spesso di avventurano in mare, perché appartengono a una specie che non ha paura dell'acqua.

Narbolia

Narbolia è amatissima dai surfers, perché essendo una spiaggia ventilata si presta a questo sport. Per lo stesso motivo non è consigliata ai bambini, è anzi pericolosa per i bagnanti nelle giornate di in cui il maestrale soffia con forza.