Isola di San Pietro in Sardegna: le spiagge, cosa vedere e come raggiungerla L’Isola di San Pietro forma l’arcipelago del Sulcis insieme all’Isola di Sant’Antioco ed è situata nel sud-ovest della Sardegna. Ecco come raggiungerla e cosa vedere tra spiagge, calette e grotte nascoste.

Situata al largo della costa sud-occidentale della Sardegna, l'isola di San Pietro probabilmente è meno celebre delle altre isole sarde, ma in bellezza di sicuro non ha rivali. San Pietro è un'isola vulcanica, formata da un'alta costa rocciosa affacciata su un limpido mare turchese. Le acque cristalline sono quelle tipiche della Sardegna, con colori che virano dal verde al celeste, fino all'azzurro più intenso. Assieme all'Isola di Sant'Antioco forma l'arcipelago del Sulcis. L'isola di San Pietro dista 40 minuti di traghetto da Calasetta o Portovesme. Le spiagge più famose sono: Cala Fico, La Bobba, Capo Sandalo, perfette per chi ama immersioni, snorkeling, birdwatching e pesca sportiva.

Come arrivare sull'Isola di San Pietro e come muoversi

L’isola di San Pietro si raggiunge via mare con i traghetti da Portoscuso dalla costa del Sulcis, oppure da Calasetta sull'Isola di Sant’Antioco. Il viaggio dura 40-45 minuti.

Cosa vedere sull'Isola di San Pietro in Sardegna

L'unico centro abitato dell’isola è quello di Carloforte, sulla costa orientale, dove si trova il porto e dove sono concentrate le strutture ricettive. La cittadina ha diversi monumenti tra chiese e palazzi storici, uniti a un tratto di mura antiche, parzialmente conservate. Lungo le mura si trovano tre fortini: il forte Santa Cristina, Santa Teresa e Beatrice. A sud del centro abitato, appena fuori il porto, tra le saline e la costa, sorge la Torre San Vittorio, dove si trovano un osservatorio astronomico e un museo.

Le spiagge più belle dell'Isola di San Pietro

La costa dell'isola di San Pietro è alta e frastagliata, ma in alcuni punti si aprono delle splendide calette e baie con spiagge di ciottoli o sabbia con un mare meraviglioso. Sulla costa occidentale si trova la suggestiva scogliera del Bue Marino, sul Golfo delle Mezzaluna, dove si aprono diverse grotte raggiungibili solo via mare e le piscine naturali di La Conca. Poco più sopra si trova l’unica spiaggia della costa occidentale, La Caletta, un ampio arenile sabbioso. Sulla costa più a nord ci sono altri tratti di costa frastagliata sulla quale si affaccia un sentiero panoramico.

Poi un vero e proprio tratto montuoso, con la Punta dei Laggioni e altre grotte, accessibili sempre solo via mare, davanti alle quali sorgono gli Scogli delle Spine. Su questo tratto di costa si affaccia anche il Golfo del Becco, con i resti di un antico villaggio di minatori. Proseguendo lungo la costa si incontrano le Punte di Capodolio e Caporosso con il Belvedere di Capo Sandalo. Sulla costa nord si trova la spiaggetta rocciosa di Cala Fico e la Cala Vinagra.

Lungo le rocce della costa si aprono le spettacolari piscine naturali di Nasca. Quindi, proseguendo verso est, troviamo la suggestiva scogliera di Punta delle Oche, con l’omonima grotta. Si incontra, poi, il Canale di Mamerosso, lungo il quale si affaccia nell’entroterra il Fungo di Pietra, una caratteristica formazione rocciosa. All’inizio della punta nord-orientale dell’Isola di San Pietro, sempre in fondo ad una insenatura profonda, c’è Cala Lunga, una spiaggia di sassi. Sull’estremità della punta nord-orientale dell’isola sorgono gli antichi stabilimenti delle tonnare e la Spiaggia della Punta, una distesa di rocce piatte dalla quale si vedono le isole dei Ratti e Piana.

La costa orientale di San Pietro è caratterizzata da una costa bassa di rocce e sabbia, fino a Carloforte. A sud del centro abitato sorge la lunga spiaggia del Giunco, la più estesa dell’isola, poi quella di Girin, con sabbia bianca e fondale basso. Dopo un tratto di costa rocciosa c’è la spiaggia di Punta Nera, divisa in due da una scogliera. Poi la Spiaggia di Guidi, che si apre su un’ampia baia. Più piccola, invece, la baia di spiaggia La Bobba, vicino alla quale sorge Punta delle Colonne, con i faraglioni Le Colonne di Carloforte. Le ultime spiagge della costa meridionale sono quella del Lucchese e Caletta di Geniò. Cala dei Buselli si affaccia su una profonda insenatura ad est di Spiaggia La Conca.