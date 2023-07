Le 10 spiagge più belle di San Teodoro in Sardegna San Teodoro si trova in provincia di Sassari, tra la Gallura e la Baronia. Le sue spiagge paradisiache sono tra le più rinomate: Isuledda, La Cinta, Lu Impostu, Cala Brandinchi, Capo Coda Cavallo, Marina di Puntaldìa.

A cura di Giusy Dente

La Cinta

San Teodoro si trova in provincia di Sassari, tra la regione della Gallura e la regione della Baronia, poco più a sud di Olbia. Il borgo è conosciuto anche come Santu Diàdoru e d'estate si anima di turisti, attratti dalle sue meravigliose coste e dalle sue spiagge da sogno. Le più rinomate sono: Cala d'Ambra, Isuledda, La Cinta, Lu Impostu, Cala Brandinchi, Capo Coda Cavallo, Marina di Puntaldìa. Ugualmente belle, ma meno "gettonate" perché poco conosciute sono: Baia Salinedda, Cala d’Ambra, Cala Suaraccia, Li Corri di Li Becchi, Li Marini e Seghefusti.

San Teodoro è un luogo magico e unico anche per una sua caratteristica particolare: vi fanno sosta i fenicotteri rosa nei periodi migratori, dunque da qui è possibile ammirare questi esemplari così insoliti per le nostre coste.

Isuledda

È forse la spiaggia più famosa di San Teodoro, un gioiello della costa nord-orientale della Sardegna dai colori spettacolari. Sabbia bianca, acque dall'azzurro al verde smeraldo, tutt'intorno rigogliosa macchia mediterranea, tipica del territorio della Gallura. È il luogo perfetto per rilassarsi e riposarsi immersi nella natura, perché è un vero e proprio paradiso terrestre. È apprezzata anche dagli appassionati di windsurf, mentre i fondali bassi e la lunga distesa sabbiosa la rendono adatta anche ai più piccoli. A sud si trovano le spiagge di Li Marini e Segafusti; a nord ci sono La Cinta, Lu Impostu, baia di Cala Ginepro, Coda Cavallo​ e C​ala Ghjlgolu, famosissima per la sua roccia a forma di tartaruga.

Leggi anche Le 10 spiagge più belle di Catania e dintorni

Cala d'Ambra

Spiaggia piccola (600 metri di lunghezza) e poco affollata, dal mare cristallino con sabbia chiara. I suoi fondali sono bassi e sabbiosi la rendono la preferita delle famiglie con bambini. È conosciuta anche col nome di Lu Calboni. Fa riferimento ai bastimenti di carbone che nel 19esimo secolo arrivavano in zona dalle carbonaie del Monte Nieddu, diretti verso lidi lontani. Altri la chiamano Lu Bagnu di l'Omini.

Cala Brandinchi

La Cinta

La Cinta è un gioiello di San Teodoro, altra spiaggia famosa e rinomata, apprezzatissima dai turisti. È una spiaggia attrezzata situata nei pressi delle vicine Puntaldìa, Lu Impostu e Cala Brandinchi. Sabbia bianca, mare limpido, natura incontaminata: il paesaggio è mozzafiato e dominato dai profumi tipici della macchia mediterranea. La ricchezza di fauna la rende meta perfetta degli appassionati di birdwatching, ma non manca la possibilità di cimentarsi anche con sport acquatici ed escursioni.

Lu Impostu

Lu Impostu significa "luogo di spedizione": forse in passato era un avamposto commerciale per lo scambio e il trasporto di merci. È una delle mete preferite per chi si reca in Gallura. La spiaggia è larga e lunga un chilometro, fatta di dune sabbiose macchiate di verde (ginepri, gigli marini, mimose,​ cardi). Il mare vanta delle acqua limpidissime e cristalline, con colori che variano dal verde all'azzurro. Il fondale è basso e digrada dolcemente verso il largo. Dal 15 giugno 2023 a Lu Impostu possono accedere massimo 3352 persone pagando un ticket d'ingresso di 2 euro (con riduzioni per alcune categorie).

Isuledda

Cala Brandinchi

Non è affatto un caso se la chiamano: piccola Tahiti. Cala Brandinchi, infatti, ha un aspetto più esotico che mediterraneo. Questa perla di San Teodoro si trova incastonata tra Punta Sabbatino e Capo Coda Cavallo, con Tavolara che domina il paesaggio. Il paesaggio è fatto di dune di sabbia soffice e dorata, mare che si colora dal blu cobalto al verde smeraldo, tanto verde (giardini, una pineta). Lo stagno di Brandinchi, invece, è l'habitat preferito dei fenicotteri, che vi fanno sosta per la gioia degli appassionati di birdwatching. Spettacolare anche ciò che si può osservare sotto la superficie del mare: le immersioni nei fondali regalano grandi emozioni. Dal 15 giugno 2023 a Cala Brandinchi possono accedere massimo 1447 persone pagando un ticket d'ingresso di 2 euro (con riduzioni per alcune categorie).

Capo Coda Cavallo

È un luogo simbolo della Gallura, un'area di grande interesse naturalistico tutelata e protetta. Capo Coda Cavallo offre uno scenario suggestivo tipicamente mediterraneo: calmo mare azzurro, sabbia bianca, tante calette e insenature tutte da scoprire, fondali ricchi di flora e fauna da ammirare.

Cala Salinedda

Marina di Puntaldìa

Ci troviamo nell'area marina protetta di Tavolara, a Sud di Olbia. È una località molto frequentata dai turisti, in particolare quelli alla ricerca di vacanze in cui coniugare comfort e movida: la zona, infatti, è ricca di villaggi turistici, negozi, locali e attività. È quindi una meta gettonata per le vacanze estive in Gallura. La spiaggia è suggestiva e molto frequentata dai surfisti, il mare azzurro e pulito è quello di un piccolo paradiso terrestre.

Baia Salinedda

Baia Salinedda è vicinissima a Capo Coda Cavallo, nella costa nord-orientale della Sardegna. È una spiaggia grande ma poco conosciuta, bagnata da un mare tranquillo e cristallino le cui sfumature di colore variano dal turchese al verde al blu. Deve il suo nome a una vicina salina, dove un tempo veniva prodotto il sale per essiccazione. È un'area di grande interesse naturalistico: vi sostano da aprile a settembre i cavalieri d’Italia, d'estate fioriscono i gigli selvatici.

Lu Impostu

Cala Suaraccia – Le Farfalle

La spiaggia di Cala Suaraccia è chiamata anche Le Farfalle, dal nome del vicino villaggio: si estende a nord del promontorio di Capo Coda Cavallo, nel territorio di San Teodoro. È molto frequentata dagli appassionati di snorkeling, che apprezzano la possibilità di vivere esperienze mozzafiato sott'acqua. Ma anche il litorale è molto frequentato: sabbia fine, folta vegetazione, mare cristallino con pochi scogli.

Cala Ghjlgolu – Spiaggia della Tartaruga

La piccola spiaggia della Tartaruga deve il suo nome a una roccia a forma di tartaruga, modellata dall'erosione degli agenti atmosferici nel corso di migliaia di anni. La si raggiunge percorrendo un sentiero di circa 700 metri non molto agevole, perché bisogna muoversi tra gli scogli e la vegetazione, che però offre alla vita uno spettacolo molto bello. Alle spalle della spiaggia c'è un piccolo stagno, habitat di varie specie di uccelli.