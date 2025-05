video suggerito

Le 10 migliori spiagge d’Europa del 2025: quali sono le italiane in classifica State scegliendo una meta balneare per le prossime vacanze estive? Ecco la classifica delle migliori spiagge d’Europa del 2025. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Spiaggia di Port Glarokavos, Grecia

State per prenotare le vacanze per la prossima estate 2025 ma non sapete quale meta scegliere? Se il vostro obiettivo è godervi un po' di relax in riva al mare, sarete lieti di sapere che non vi serve andare oltreoceano per trovare delle meravigliose location balneari, anche in Europa esistono dei luoghi mozzafiato che non hanno nulla da invidiare ai Caraibi. European Best Destinations ha analizzato la questione e, in base alle recensioni dei turisti internazionali, ha stilato la classifica delle 10 spiagge migliori del "vecchio continente". Quali sono le italiane in lista?

Qual è la spiaggia più bella d'Europa

La guida turistica European Best Destinations ha preso in esame le valutazioni dei viaggiatori provenienti da tutto il mondo per rivelare le spiagge più belle d'Europa, dei veri e propri paradisi naturali e incontaminati dove si può staccare la spina dallo stress quotidiano e riconnettersi con la propria vera essenza. A essersi aggiudicata il primato è la cosiddetta "Laguna blu" della Grecia, ovvero la spiaggia di Port Glarokavos, nella penisola di Kassandra.

Cala Brandinchi, Sardegna

Ideale per le famiglie e per chi ama le acque poco profonde, lascia letteralmente senza fiato grazie al suo mare turchese, alla sua sabbia dorata e alla sua rigogliosa pineta. Molto gettonata, inoltre, anche per chi ama lo snorkeling, il kayak, il paddleboard e il birdwatching. Al secondo posto compare la prima italiana in lista: Cala Brandinchi, in Sardegna, per la precisione nel comune di San Teodoro. Soprannominata la "Piccola Tahiti", offre un ambiente sereno e incontaminato, anche perché è circondata da una pineta e dalla macchia mediterranea. Il suo punto forte? Le acque cristalline e poco profonde.

Cala Pregonda, Minorca

Dove si trovano le spiagge italiane più belle

A chiudere la top 3 è una spagnola, Cala Pregonda, a Minorca. Perfetta per chi è alla ricerca di tranquillità e solitudine, è iconica per la sua sabbia rossa e per il suo mare azzurro brillante. Essendo selvaggia e isolata, non è provvista di bar e ristoranti, dunque chi la visita deve portare con sé le provvista per l'intera giornata.

La Pelosa, Sardegna

Al quarto posto della classifica c'è la seconda italiana: Cala Luna, sempre in Sardegna ma in provincia di Nuoro, una meravigliosa spiaggia con sabbia dorata e grotte marine, la cui particolarità sta nella sua forma a mezzaluna. A seguire nella lista ci sono la spiaggia di Gale Fontainhas, in Portogallo, La Pelosa in Sardegna, un luogo descritto come "caraibico", e la Playa de Los Muertos, in Spagna. A chiudere il cerchio sono la spiaggia di Assos, in Grecia, la spiaggia di Banje, in Croazia, e Playa de Gulpiyuri nelle Asturie, Spagna. In quanti si lasceranno ispirare dalla classifica per scegliere la location della loro prossima vacanza?

Playa de Gulpiyuri, Spagna