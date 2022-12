Alberi di Natale 2022: i più spettacolari da vedere in Italia Roma, Milano, Venezia, Gubbio, Salerno: ecco alcuni degli alberi di Natale più belli da ammirare durante le festività.

Piazza San Pietro (Vaticano)

L'albero addobbato con palline colorati e luci scintillanti è uno dei simboli del Natale per eccellenza. C'è chi lo preferisce naturale e chi artificiale, chi punta sui tradizionali rosso e oro e chi azzarda combinazioni cromatiche più originali, chi opta per il formato maxi e chi per quello mini: ma è senza dubbio immancabile nelle case degli italiani. E non solo. Anche le città si organizzano per posizionare il loro albero decorato nelle piazze o nei luoghi più simbolici, per portare l'atmosfera natalizia anche nelle strade e regalare un po' di magia a turisti e cittadini. Ecco gli alberi di Natale più iconici da nord a sud del Paese.

Il maestoso albero di Natale in Vaticano

L'albero di Natale e il presepe sono immancabili in Piazza San Pietro. Quest'anno sono stati donati rispettivamente da Rosello (Abruzzo) e Sutrio (Friuli Venezia Giulia). Resteranno a disposizione del pubblico fino a domenica 8 gennaio 2023. La particolarità dell'albero sta quest'anno nelle sue decorazioni: sono state realizzate dai ragazzi della struttura residenziale riabilitativa psichiatrica Quadrifoglio, insieme agli ospiti del Centro di accoglienza anziani Sant'Antonio di Borrello e agli alunni di alcune scuole abruzzesi.

In Piazza di Spagna luci a basso impatto ambientale

Piazza di Spagna è uno dei luoghi più iconici della Capitale e anche qui viene ogni anno posizionato un albero di Natale che attira cittadini e turisti. Per il terzo anno ad occuparsene è stata la Maison Bulgari, che ha provveduto anche alle luminarie della "sua" strada, la famosa via Condotti, per il sesto anno consecutivo. L'albero sulla scalinata di Trinità de' Monti è stato illuminato con 47.500 micro-lampade led: è stata una scelta a basso impatto ambientale, visto che consumano il 90% in meno rispetto ai sistemi tradizionali. Per lo stesso motivo, si è scelto di lasciare l'albero acceso solo dalle 17 alle 22: 5 ore e non le 9 ore del passato.

Piazza di Spagna (Roma)

Piazza Venezia si illumina di luci

L'albero di Natale posizionato a Piazza Venezia è alto circa 22 metri e proviene da un vivaio comasco. Come di tradizione verrà acceso l'8 dicembre, quando prenderanno vita le 100 mila lucine posizionate tra i rami dell'abete.

Piazza Venezia (Roma)

A Milano un albero di Natale-gioiello

Il tradizionale abete posizionato in Galleria Vittorio Emanuele a Milano è alto più di 12 metri, decorato con oltre 10 mila addobbi tra cui 1000 stelle di Natale, 36 mila lucine scintillanti, nastri d'argento e l'immancabile puntale a forma di stella. Il Comune anche quest'anno ha rinnovato la sua collaborazione con Swarovski, che ha realizzato l'albero di Natale, ulteriormente impreziosito da un'installazione. Alla base dell'albero, infatti, ci sono 30 scatole blu che, grazie a una serie di schermi, raccontano le emozioni del Natale e il desiderio di condivisione e famiglia che porta con sé. Si è come sempre svolta il 6 dicembre, alla vigilia di Sant'Ambrogio, l'accensione del tradizionale albero di Natale in piazza Duomo.

Galleria Vittorio Emanuele (Milano)

La laguna di Venezia si accende

Il Natale a Venezia è iniziato lo scorso 25 novembre, quando il sindaco ha acceso l'albero di Natale posizionato in piazza Ferretto, nel cuore di Mestre. L'albero è alto 15 metri e poggia su una base di circa 7 metri. Per addobbarlo sono state scelte eleganti sfere di varie dimensioni color argento, oro e cipria, con tradizionale puntale a stella in cima. l'albero è circondato da un mercatino natalizio aperto tutti i giorni, fino al 28 dicembre, dalle 10 alle 20. Sono previsti in zona anche spettacoli e, per la gioia dei più piccoli, Babbo Natale in persona pronto ad ascoltare le loro richieste.

Piazza Ferretto (Venezia)

A Gubbio l'albero di Natale è simbolo di pace

Dal 7 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 resterà acceso il famoso albero di Natale di Gubbio, noto per essere quello più grande del mondo. Viene realizzato da 42 anni disponendo lucine colorate sulle pendici del Monte Ingino, alle spalle della cittadina. Le lucine vengono posizionate in modo tale da creare proprio la forma di un albero, la cui superficie corrisponde a quella di circa trenta campi di calcio. L'albero è simbolo di pace, condivisione, speranza, fratellanza e tolleranza.

Gubbio

Le luci d'artista a Salerno

Il 2 dicembre è cominciata ufficialmente la XVII edizione di Luci d'Artista a Salerno, tradizionale manifestazione che negli anni è cresciuta sempre più, imponendosi come una delle più belle d'Italia, nel periodo festivo. La città per l'occasione si illumina di spettacolari luci posizionate nelle strade del centro: un vero e proprio percorso che culmina con il maestoso e scintillante albero posizionato in Piazza Portanova.