Quando si accende l’albero di Natale in Piazza Duomo a Milano: la data e gli orari L’albero di Natale è stato già posizionato in piazza Duomo a Milano. Si sta procedendo ora con le decorazioni. Ecco quando è prevista la sua accensione.

A cura di Giorgia Venturini

Manca poco per dare il via all'atmosfera natalizia a Milano. In piazza Duomo l'albero di Natale è stato già posizionato: a breve verrà decorato in attesa dell'accensione. Ma a chi sono stati affidati quest'anno gli addobbi e quando verrà acceso?

È tempo di tradizioni natalizie a Milano. L'accensione è prevista in piazza Duomo per il prossimo 6 dicembre, il giorno prima di Sant’Ambrogio: alle 17 si darà il via alla magia natalizia e tutti i milanesi e turisti potranno ammirare gli addobbi. L'albero resterà acceso fino al giorno dell'Epifania.

Chi firma l'albero di Natale in piazza Duomo a Milano

Le decorazioni quest'anno sono firmate da L'estetista cinica, la società di Cristina Fogazzi specializzata in cosmetici: è stata lei a vincere infatti quest'anno il bando per aggiudicarsi la tradizione natalizia. A cura della società è anche il piccolo villaggio ai piedi dell'albero che promuoveranno i loro prodotti.

"Il gigantesco abete interpretato dal beauty brand incanta la città con le sue luci e lancia un messaggio forte e chiaro: We Wish You to Be Yourself", ha spiegato la società in una nota.

La festa dell'accensione dell'albero prima di Sant'Ambrogio

La festa dell'accensione dell'albero sarà il giorno prima della festa milanese per eccellenza: il 7 dicembre si festeggia Sant'Ambrogio. E come da tradizione al Teatro alla Scala andrà in scena la Prima: quest'anno l'opera è Boris Godunov, il capolavoro di Modest Musorgskij proposto nella sua prima versione in sette scene.

L'evento, che sarà trasmesso dalla Rai in mondovisione, andrà in onda su Rai1 il 7 dicembre a partire dalle 17.45, ritroviamo Milly Carlucci e Bruno Vespa. Verrà trasmessa anche su vari maxi-schermi posizionati per la città.