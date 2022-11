Milly Carlucci e Bruno Vespa alla Prima della Scala, confermata la coppia di conduttori La conduttrice di Ballando con le Stelle e il giornalista di Porta a Porta ancora conduttori dell’evento del 7 dicembre, trasmesso in diretta su Rai1 dalle 17,45.

Saranno ancora Milly Carlucci e Bruno Vespa a condurre il consueto appuntamento con la Prima della Scala a Milano, evento che detterà l'inizio della stagione con la messa in scena di Boris Godunov, il capolavoro di Modest Musorgskij proposto nella sua prima versione in sette scene, presentata ai Teatri imperiali di San Pietroburgo nel 1869.

Quando va in onda la Prima della Scala

L'evento, che sarà trasmesso dalla Rai in mondovisione, andrà in onda su Rai1 il 7 dicembre a partire dalle 17.45, ritroviamo Milly Carlucci e Bruno Vespa. L'azienda ripropone così la coppia che accompagna il pubblico a un evento sacro per il mondo della lirica e anche un'occasione glamour per molti personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo e della cultura.

Lo spettacolo, che vedrà protagonisti il direttore musicale Riccardo Chailly, il regista Kasper Holten e un cast di cantanti straordinari capitanato da Ildar Abdrazakov, sarà trasmesso in diretta anche su Radio 3, su Rai 1 HD canale 501 e su RaiPlay, dove potrà essere visto per 15 giorni dopo la prima. Oltre tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli.

Su Rai1 Milly Carlucci e Bruno Vespa condurranno la diretta televisiva incontrando i protagonisti e gli ospiti presenti, con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer. La conduttrice e il giornalista rinnovano così questo sodalizio che li vede ormai da anni associati a un evento che in Italia ha anche il ruolo di momento inaugurale del periodo di festività natalizie.

Milly Carlucci tra la Prima della Scala e la finale di Ballando con le Stelle

Un impegno gravoso per Carlucci, che anche per questa ragione in quella settimana non andrà in onda con Ballando con le Stelle. Lo show, che quest'anno sta beneficiando di ottimi ascolti, non è previsto nella settimana che dal 5 all'11 dicembre, con la finale che è invece prevista per sabato 17 dicembre.