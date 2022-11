Quando va in onda la finale di Ballando con le stelle 2022: cambio di programmazione e orari Con le partite dei Mondiali in Qatar sono cambiate le programmazioni in tv, anche Ballando con le stelle ha subito alcuni cambiamenti. Mancano quattro puntate al termine dello show, ecco quando andrà in onda la finale.

A cura di Ilaria Costabile

I Mondiali in Qatar hanno portato ad un cambio di programmazione che ha inciso sull'orario in cui vanno in onda alcuni dei programmi più visti della tv, tra questi c'è anche "Ballando con le stelle". Lo show di Milly Carlucci andrà in onda ad un orario diverso rispetto al solito per le prossime quattro puntate, cambiamento che vale anche per la finalissima, prevista poco prima di Natale.

Ballando con le stelle cambia giorno e orario

Lo show danzante di Rai1 è arrivato quasi ai titoli di coda, mancano in effetti poche puntate per scoprire chi sarà il vincitore dell'edizione 2022 di Ballando con le stelle, ma rispetto agli anni precedenti, la presenza dei Mondiali ha cambiato l'andamento di non poche trasmissioni in onda sulla rete ammiraglia. Dal Paradiso delle Signore a "La vita in diretta" ridotta, anche Milly Carlucci ha dovuto modificare l'orario di inizio del suo show che slitterà alle 22:05, invece che alle 20:35 come di consueto, con l'inizio previsto poco dopo l'edizione serale del tg. Le puntante che mancano alla conclusione del programma sono quattro, ecco quando e a che ora andranno in onda:

Ottava puntata sabato 26 novembre ore 22:05

Nona puntata venerdì 2 dicembre ore 22:05

Decima puntata sabato 17 dicembre

Undicesima puntata venerdì 23 dicembre

La finale di Ballando con le stelle va in onda venerdì 23 dicembre 2022

L'ultima puntata di Ballando con le stelle, quindi la finale del programma andrà in onda poco prima di Natale. Al momento non è chiaro se anche in questa occasione ci saranno dei cambiamenti d'orario, ma la trasmissione dovrebbe andare regolarmente in onda in prima serata, dalle 21 in poi. Così verrà decretato il vincitore della diciassettesima edizione.

Le coppie in gara a Ballando con le stelle

Dopo ormai sette puntate, le coppie che si contenderanno la vittoria finale, sono ormai dimezzate. Con l'espulsione di Enrico Montesano per aver indossato una maglia della Decima Mas, l'addio di Luisella Costamagna a causa di un infortunio che non le ha permesso di continuare ad esibirsi e, infine, l'eliminazione di Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina le coppie rimaste attualmente in gara sono sei. Di seguito i vip che si contenderanno la vittoria: