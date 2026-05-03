Nino Frassica e la soluzione per la prima serata: “Un gossip in meno, niente 5 Minuti di Vespa e un pacco in meno”

Il dibattito sull'orario di inizio della prima serata è ormai uno dei temi caldi che riguardano chi la televisione la fa, ma anche chi ne usufruisce. Il prime time dalle 22 non è accettabile, per diverse ragioni, come hanno fatto notare produttori, investitori e anche il pubblico. Sulla faccenda è intervenuto anche Nino Frassica che in un post su Facebook, nemmeno troppo ironico, ha voluto fornire un'ipotetica soluzione alla faccenda.

La soluzione di Nino Frassica all'inizio della prima serata

All'inizio del post, l'attore e comico siciliano dice: "Basta poco, se vogliamo che la prima serata di Rai1 cominci alle ore 20:55", per poi snocciolare una serie di tagli ai programmi che dal daytime arrivano alla prima serata. Il palinsesto in questione è quello di Rai1, perché è sulla rete ammiraglia della Rai che, di fatto, si verifica lo slittamento orario più significativo. Frassica precisa che fino all'edizione del telegiornale delle 13:30 non ci sono problemi, dopodiché i dirigenti dovrebbero iniziare a tagliare di dieci minuti in dieci minuti tutti i programmi a seguire, da La Volta Buona a L'Eredità, fatta eccezione per Il Paradiso delle Signore che è registrato e si arriverebbe al telegiornale delle 19:30. L'attore, quindi, aggiunge: "I cinque minuti di Bruno Vesp, se li fa a Porta a Porta" e anche ad Affari Tuoi toglierebbe dieci minuti. La chiosa di questo post è la seguente: "Rinunceremmo (volentieri) Un gossip in meno un dolore in meno niente 5 minuti di Bruno Vespa e un pacco in meno. Ma la prima serata inizia alle 20:55″.

La sperimentazione con le fiction

Per ovviare al problema di una prima serata troppo spostata in avanti dal punto di vista dell'orario, sono state messe in atto nuove strategie, come quella del mandare in onda un solo episodio delle fiction in programma. Un tentativo adottato sia da Rai che da Mediaset. L'obiettivo sarebbe quello di garantire un access ricco dal punto di vista degli inserti pubblicitari, ma consentire al pubblico di godersi una fiction senza dover rinunciare al doppio episodio per l'ora troppo tarda.