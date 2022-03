Zendaya cambia look: la nuova trasformazione è con i capelli castano miele I capelli marrone scuro di Zendaya hanno lasciato il posto a una chioma castano miele, che le alleggerisce e illumina il viso. L’attrice ama sperimentare, sia coi look che con gli hair style e non sbaglia mai un colpo.

A cura di Giusy Dente

Instagram @zendaya

Sembra impossibile che la Rue protagonista di Euphoria sia Zendaya. Il personaggio che l'attrice interpreta nella serie, è un'adolescente con problemi di tossicodipendenza, perennemente con la felpa e i pantaloni oversize addosso, struccata e con una folta e voluminosa massa di ricci sulla testa. Zendaya invece nella vita di tutti i giorni è il glamour per eccellenza. Non è solo il mondo del cinema ad averla eletta e propria icona, dato il suo talento: anche la moda si è accorta della sua presenza scenica, fatta di look sempre azzeccati e di successo. Non a caso, il Council of Fashion Designers of America le ha conferito il titolo di Fashion Awards 2021. Sa osare, sa stupire, sa come far risaltare la propria personalità dando carattere a tutto ciò che indossa. E anche coi capelli ama sperimentare e cambiare look.

Zendaya cambia hair look

Sulla testa di Zendaya ne abbiamo viste davvero di tutti i colori! L'attrice ha sperimentato molto in questi anni, in fatto di hair look, passando da un'acconciatura all'altra anche in brevissimo tempo, a volte anche per esigenze di set, per film o pubblicità. L'abbiamo vista coi capelli extra lisci, coi ricci in stile afro, col bob, con i dreadlock e col caschetto; ha sfoggiato le meches bionde, il castano e proprio di recente anche il rosso mogano. A dicembre sul red carpet per la premiere di Spider-Man: No Way Home ha sfilato con un abito-ragnatela e con le treccine lunghissime, che ha presto abbandonato.

in foto: Zendaya alla sfilata di Valentino della PFW

Nuovo colore di capelli per Zendaya

La musa di Valentino (è protagonista della sua ultima campagna e ovviamente ha preso parte alla sfilata parigina della Maison) è infatti tornata ai capelli corti lisci. Ma non solo: ha anche cambiato colore. Adesso la sua chioma è di un sofisticato ed elegante castano chiaro, che ha preso il posto del suo naturale marrone scuro. Questa tonalità le scalda l'incarnato, le illumina il viso e ne esalta i lineamenti: è il perfetto compromesso per l'autunno, per chi non vuole rinunciare del tutto alla chioma castana ma vuole ravvivarla e darle luce. L'honey brown (il castano miele) è stato lanciato alcuni anni fa dalle modelle danesi Freja Beha Erichsen, Nina Marker e Josephine Skriver e da allora è il preferito delle celebrities.