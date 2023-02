Paola e Chiara dopo Sanremo tornano a casa coi trench coordinati: “Valigia piena di bei ricordi” Lo hanno definito: “il look del ritorno a casa”. Anche per lasciare Sanremo le sorelle Iezzi hanno scelto un look coordinato come quelli visti all’Ariston.

A cura di Giusy Dente

Paola e Chiara in Tommy Hilfiger

Il Festival di Sanremo 2023 ha decretato vincitore Marco Mengoni: è stata un'edizione da record in termini di ascolti, in cui sul palco c'è stato spazio per i grandi nomi della musica italiana ma anche per tanti talenti emergenti del panorama artistico nazionale. All'avvincente gara hanno partecipato anche Paola e Chiara, che hanno scelto l'Ariston per la loro reunion, un evento attesissimo dai fan di vecchia data, da chi negli anni Novante e Duemila ballava ovunque le loro hit. Le due sorelle hanno fatto "furore", presentando un brano che ha riportato a galla proprio quelle sonorità a loro care, ma senza troppo effetto nostalgia. Hanno giocato molto anche coi look, puntando sullo stile sparkling e soprattutto su outfit sempre coordinati. Non poteva essere altrimenti anche per il look del ritorno a casa.

Gli outfit sanremesi di Paola e Chiara

C'è un grande nome, dietro gli outfit sfoggiati da Paola e Chiara alla kermesse. Lo stylist Nick Cerioni ha curato la loro immagine, puntando su look freschi e cool, su dettagli scintillanti, su elementi degli anni Novanta e Duemila ma in chiave moderna. L'esperimento è riuscito: Paola e Chiara hanno convinto, dimostrandosi le stesse che tutti ricordavano. Sono state promosse anche dall'esperto di stile Enzo Miccio, che ha apprezzato la scelta di look perfettamente nelle loro corde e adatti pienamente al brano "Furore" portato alla gara. Sul palco Paola e Chiara hanno indossato sempre look coordinati firmati da Dolce&Gabbana: prima gli abiti di paillettes, poi il trionfo di sensualità di quelli vedo-non-vedo in pizzo nero; a seguire i top autocelebrativi con la scritta "Paola e Chiara per sempre" e per il gran finale vestiti di cristalli. Non poteva che essere con look gemelli anche il ritorno a casa.

in foto: trench Tommy Hilfiger

Le sorelle lasciano Sanremo

Terminata la bella esperienza sanremese, per paola e Chiara così come per tutti gli artisti che hanno partecipato alla kermesse è tempo di lasciare Sanremo e di tornare a casa. Le sorelle, che in questi giorni hanno condiviso con fan e follower le loro giornate, hanno immortalato il momento. Hanno mostrato sui social quello che hanno definito "il look del ritorno a casa". Hanno scelto nuovamente outfit gemelli.

Paola e Chiara in Tommy Hilfiger

Indossano lo stesso trench beige di Tommy Hilfiger. Il capo in questione fa parte della collezione 1985: è l'anno della fondazione del marchio e la linea ne ripropone capi iconici realizzati però in chiave sostenibile. Il trench doppiopetto presenta revers classici, due tasche ad angolo sul davanti, cintura da annodare in vita e inconfondibile bandierina Tommy Hilfiger smaltata sul polsino. Costa 379,90 euro. Ora i fan non vedono l'ora di scoprire che sorprese hanno in serbo per loro le cantanti, che intanto hanno ringraziato Sanremo, felici dell'esperienza e pronte per nuove avventure: "Torniamo a casa con la valigia piena di bei ricordi".