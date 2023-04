Paola e Chiara tornano in tv: a Benedetta Primavera in coordinato tra paillettes e completi damascati Paola e Chiara sono tornate sul palco di Rai 1, lo hanno fatto al fianco di Loretta Goggi a Benedetta Primavera. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare dei look glamour coordinati?

A cura di Valeria Paglionico

Paola e Chiara stanno vivendo un periodo d'oro della loro carriera: dopo essere rimaste per più di 10 anni separate, si sono riunite e lo hanno fatto in gran stile, lanciando una hit tutta da ballare sul palco del Festival di Sanremo. Con la loro Furore stanno scalando le classifiche, dando prova di non aver perso la grinta nonostante l'età che avanza. Il prossimo giugno saranno le madrine del Roma Pride ma nel frattempo non possono fare a meno di godersi il successo tra performance esclusive e look scintillanti. Nelle ultime ore, ad esempio, sono tornate su Rai 1: hanno partecipato a Benedetta Primavera, il nuovo programma di Loretta Goggi, incantando il pubblico con degli outfit coordinati.

Paola e Chiara in total black

In quanti nei primi anni 2000 hanno cantato e ballato sulle note di Vamos a Bailar di Paola e Chiare? Le sorelle Iezzi sono tornate a esibirsi sulle note della hit, dando vita a un'esclusiva performance con Loretta e Daniela Goggi sul palco di Benedetta Primavera. Look neri, grinta da vendere e balletti improvvisati: le quattro non hanno esitato a lasciarsi immortalare fianco a fianco con tanto di didascalia "Girls". Ad attirare le attenzioni del pubblico sono state soprattutto Paola e Chiara, apparse in coordinato come da tradizione. Ancora una volta si sono rivolte alla Maison Dolce&Gabbana, sfoggiando degli outfit all'insegna dell'esuberanza e della sensualità.

Paola e Chiara con Loretta e Daniela Goggi

Paola col corsetto, Chiara col panciotto

La più scintillante tra le sorelle Iezzi è stata Paola, che ha puntato sulle paillettes nere per il ritorno sul palco di Rai 1. Ha abbinato un body-corsetto con le maniche lunghe a una sinuosa gonna lunga e sirena, il tutto contraddistinto da un sensuale effetto vedo-non vedo. Chiara ha invece preferito la moda mannish con un tailleur damascato sui toni del grigio scuro. Ha preferito il panciotto al classico blazer, sfoggiandolo con un paio di pantaloni palazzo coordinati. Make-up glitter, gioielli gold a forma di croce e grinta da vendere: le sorelle Iezzi hanno ancora una volta dimostrato di essere vere e proprie icone glamour.