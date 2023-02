Paola e Chiara a Le Iene dicono addio alle paillettes, ora indossano i tubini stringati total black Paola e Chiara sono tornate in tv dopo Sanremo e lo hanno fatto con un nuovo stile. Niente più paillettes e cristalli, a Le Iene hanno sfoggiato i tubini stringati in total black.

Paola e Chiara sono state tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2023, sul cui palco sono apparse scatenatissime e "luminose" dopo la reunion. Era da diversi anni che avevano deciso di rimanere "a distanza", ma di recente hanno pensato bene di tornare a collaborare, dando vita a Furore, la hit in pieno stile dance anni '90 con cui hanno infiammato l'Ariston. Ora che l'esperienza sanremese è terminata, non esitano a tornare spesso in tv per delle performance tutte da ballare. Ieri sera, ad esempio, hanno aperto la nuova puntata de Le Iene Show: dopo i trench coordinati, hanno rivelato un nuovo stile fatto di stringe, pizzi e maxi spacchi.

Paola e Chiara cambiano stile

A Sanremo le abbiamo viste brillare tra lunghi abiti tempestati di paillettes e pantaloni con i cristalli, ora però pare che Paola e Chiara abbiano cambiato stile. Complice forse la trasformazione in Iene, per partecipare all'irriverente programma di Italia 1 hanno detto addio agli scintillii e ai lustrini.

Paola e Chiara a Le Iene

Hanno puntato sul total black ma senza rinunciare all'esuberanza che da sempre le contraddistingue. Hanno sfoggiato dei tubini dall'animo rock e bondage firmati Dolce&Gabbana: Paola ha optato per un modello di raso con le stringhe all-over, mentre Chiara ha preferito una variante con il maxi spacco laterale e con una delle spalline "morbide" e stringate che rivelavano un bustier di pizzo.

Paola e Chiara in Dolce&Gabbana

Le pellicce coordinate di Paola e Chiara

Nei look delle sorelle Iezzi non potevano mancare i dettagli coordinati: al di là dei vertiginosi tacchi a spillo, hanno arricchito i loro tubini anche con delle pelliccette-coprispalle coordinate (durante la performance le hanno lasciate cadere "distrattamente" lungo la silhouette. Hanno poi completato il tutto con l'ormai iconico make-up glitter, mentre per quanto riguarda l'acconciatura hanno scelto due pieghe differenti: capelli sciolti a effetto bagnato per Paola, raccolto con due ciuffi che cadono sui lati del viso per Chiara. Insomma, le due sorelle cantanti hanno dato prova di essere più in forma che mai e di certo continueranno a sorprendere i fan con i loro outfit.