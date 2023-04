Paola e Chiara lanciano Per Sempre: nella cover del nuovo album indossano i tubini stringati Paola e Chiara stanno vivendo un periodo d’oro della loro carriera. Hanno appena annunciato che il prossimo 12 maggio uscirà il loro nuovo album Per Sempre e lo hanno fatto con dei look coordinati all’insegna della sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Paola e Chiara stanno vivendo un nuovo periodo d'oro della loro carriera: sono passati decenni da quando hanno conquistato il pubblico con Amici come prima ma, nonostante ad oggi abbiano rispettivamente 49 e 50 anni, non hanno perso la grinta che da sempre le contraddistingue. Lo hanno dimostrato sul palco del Festival di Sanremo, dove con la loro Furore, tra balletti coordinati, make-up glitter e outfit scintillanti, sono riuscite a far scatenare milioni di spettatori. Nelle ultime ore hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album e lo hanno fatto con dei look sensuali e audaci che non potevano passare inosservati: ecco cosa hanno indossato per la copertina.

Il nuovo album di Paola e Chiara

La carriera delle sorelle Paola e Chiara Iezzi sembra essere letteralmente inarrestabile: dopo aver comunicato che saranno le madrine del Roma Pride (con tanto di abiti a rete con cappuccio integrato), nelle ultime ore hanno fatto una sorpresa ai fan. Si sono servite dei social per annunciare l'uscita di un loro nuovo album, si chiama Per Sempre e sarà fuori il 12 maggio. Nella didascalia hanno scritto: "Ci siamo prese il nostro tempo per fare le cose come volevamo noi, ma finalmente ci siamo", dando una spiegazione a tutti coloro che si chiedevano per quale motivo stessero attendendo tanto per tornare a conquistare le classifiche con un nuovo progetto.

Paola e Chiara in Dolce&Gabbana

Chi ha vestito Paola e Chiara per la cover dell'album

L'album Per Sempre uscirà il 12 maggio ma la cover è già stata mostrata sui social da entrambe le sorelle Iezzi. Le due sono state immortalate dal fotografo Paolo Santambrogio, hanno posato sullo sfondo di una tendina di paillettes scintillanti in total black. Si sono vestite in coordinato come da tradizione, sfoggiando dei sensuali tubini stringati di Dolce&Gabbana.

Tubino Dolce&Gabbana

Si tratta di un modello fasciante in seta charmeuse, ha la gonna midi, il bustier scollato con le spalline larghe ed è ricoperto di stringhe che lasciano intravedere la lingerie in tinta. A completare il tutto non potevano mancare i make-up glitterati e i gioielli appariscenti: Paola ha scelto dei maxi pendenti a croce, Chiara ha preferito degli enormi cerchi di cristalli. Insomma, a giudicare da questa piccola anteprima, Paola e Chiara continueranno a essere le regine della dancefloor.